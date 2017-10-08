Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, dün akşam İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi Yeşilova Merkez Camii önünde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 41 RP 808 plakalı hafriyat kamyonu, durakta halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Mercan Dizman'a çarptı. Kamyonun ön lastiği Dizman'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ikazı üzerine şoför, kamyonu durdurdu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Dizman'ı Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mercan Dizman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon şoförünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerim YAVUZ

