Kamyonun kasası çıktı, park eden otomobile çarptı

Geçen gün akşam saatlerinde Derince 60 Evler bölgesinde meydana gelen kaza da alışılmamış cinstendi. 41 HN 585 plakalı aracı sahibi evinin önüne, gayet güvenli bir yere park etmişti. Ancak bu bölgeden geçmekte olan bir kamyon viraja biraz sert girdi. Kamyonun kasası, aracın gövdesinden koptu, park eden otomobile şiddetle çarptı. Kamyon şoförü, kasanın gövdeden kurtulduğunun farkında bile olmadan yoluna devam etmişti. Otomobilin sahibi ise, arabasının başına geleni görünce şok oldu.

