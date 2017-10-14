Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Kupası yarışları
2017-2018 kanarya ve Kafes Kuşları Yarışma Sezonunun ikinci ayağı bu hafta sonu Kocaeli’de düzenleniyor.
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Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop’un verdiği bilgiye göre “Federasyon Kupası” adı altında yapılacak bu yarışmaya, 1000 kadarı ilimizden 5200 kuşun katılması bekleniyor.
Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Kupası yarışlarını, kuş meraklıları bugün ve yarın Eski Gölcük Yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde izleyebilirler. Yarışma, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştiriliyor.
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Etiketler : Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Kupası, yarışları
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