Kandıra Belediyesi üç arsayı ihaleyle satıyor

Satışa çıkartılan arsaların büyüklükleri 1000 metrekare; 1325 metrekare, 1.211 metrekare. Muhammen satış bedelleri de 268 bin TL, 356 bin TL ve 325 bin TL olarak belirlendi. Arsaların satış ihaleleri 24 Ekim’de yapılacak.