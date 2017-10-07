Kandıra Belediyesi üç arsayı ihaleyle satıyor
Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesinde bulunan, konut alanı imarlı 3 ayrı arsayı ihaleyle satışa çıkarttı.
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Satışa çıkartılan arsaların büyüklükleri 1000 metrekare; 1325 metrekare, 1.211 metrekare. Muhammen satış bedelleri de 268 bin TL, 356 bin TL ve 325 bin TL olarak belirlendi. Arsaların satış ihaleleri 24 Ekim’de yapılacak.
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Etiketler : Kandıra Belediyesi, arsa, ihale
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