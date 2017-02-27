Kandıra Cezaevi'nde hastane birimi açıldı

Kocaeli’de tutuklu ve hükümlülerin kalmış olduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi ve Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne yapılan hastane birimi protokolün katılımıyla hizmete girdi.

Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi ile hemen karşısında bulunan Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlüler için yapılan hastane birimi hizmete açıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hasan Basrigüzeloğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz ve Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe katıldı. 24 SAAT ACİL DOKTOR

Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Sağlık Birimi'nde 12 doktor bulanacak.12 oda olan sağlık birimi 600 metre kareden oluşuyor. Ayrıca sağlık biriminde 3 sağlık memuru ve 24 saat acil doktor olacak. Çiğdem ARMAĞAN

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