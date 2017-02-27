Kandıra Cezaevi'ne sağlık birimi açıldı

Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlüler için yapılan caza infaz kurumları sağlık biriminin açılış protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Sağlık biriminde 3 sağlık memuru ve 24 saat acil doktor olacak.

Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi ile hemen karşısında bulunan Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlüler için yapılan caza infaz kurumları sağlık birimi bugün protokolün katılımıyla hizmete girdi. Açılışa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Baro Başkanı Sertif Gökçe katıldı. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Sağlık Biriminde 12 doktor bulanacak. 12 oda olan sağlık birimi 600 metre kare oluşuyor. Ayrıca sağlık biriminde 3 sağlık memuru ve 24 saat acil doktor olacak.

2 ÜNİTEYİ VALİ TAHSİS ETTİ

Hastane biriminin açılış töreninde konuşan Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, “Burada mahkum sayısının artması ve güvenlik tedbirlerinden dolayı uzman doktor sayısının da arttırılması gerekiyordu. Hastane birimimiz 8 Kasım itibariyle hizmet vermeye başladı. 3 bin 525 sevkin sadece 262’si İzmit’e gönderildi. Bu büyük bir tasarruf sağladı. 2 ünitemizi sayın valimiz tahsis ettiler. Katkılarından dolayı valimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, “Mahkumlarımızın sağlıklarını ve onurlarını koruyarak tekrar ceza infaz kurumlarında kaldıkları sürenin sonunda sağlıklarını korumalarına çalışmak bizim görevimizdir. Bu tarz faaliyetlerimizde insan hak ve onurunu esas alan anlayışa sahibiz. Bu noktada kurumlarımızı daha ziyada kampus sistemi içerisinde inşa etmeye başladık. Bu birimimiz bir semt polikliniği seviyesinde hizmet verecektir. Hastane birimimizin 5 bin mahkumlu Kandıra Cezaevi’ne büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyor bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DOĞRUDAN HİZMET SAĞLAYACAK

Vali Hasan Basri Güzeloğlu şunları söyledi: “Hastane birimimiz kısa sürede tamamlandı. İnsan onuruna dayalı bir yönetim politikasıyla tutuklu ve hükümlülere doğrudan hizmet sağlayacak. Temel sağlık hizmetleri sunulacak. Kandıra Cezaevi için bu hizmet birimi herkese kolaylıklar sağlayacaktır. Sağlık birimimizin insanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” Açılışın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım cezaevinde mahkumlar için sahnelenen Turgay Tanülkü’nün başrol oynadığı “Son Kuşlar” tiyatro oyununu mahkumlarla birlikte izledi.

Çiğdem ARMAĞAN