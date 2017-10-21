Kandıra dağlarında mantar bereketi 

Bölge sakinleri, özellikle hafta sonlarında mantar toplamaya çıkıyorlar ve çok lezzetli doğal mantarları tabiatta bol bol bulabiliyorlar. Tabii, bu konuda çok dikkatli olmak da lazım. Maazallah zehirli mantara rastlanırsa, bunu yemenin faturası da yaşamla ödeniyor.

