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Kandıra eski Kaymakamı ihraç edildi

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Kandıra eski Kaymakamı ihraç edildi
Kandıra Kaymakamı görevini yürütürken FETÖ soruşturmasından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan İsmail Çiçek yayımlanan son KHK'lar ile ihraç edildi.

24 Kasım'da İçişleri Bakanlığınca, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırılmıştı. 44 kişiden birisi de Kandıra Kaymakamı İsmail Çiçek'ti.

SERBEST BIRAKILDI

24 Kasım'dan beri gözaltında olan Çiçek Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çiçek çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE ATANDI

Öte yandan Kandıra eski Kaymakamı İsmail Çiçek, gözaltındayken İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararname ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanmıştı.

İHRAÇ EDİLDİ

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile  Kandıra eski Kaymakamı İsmail Çiçek de ihraç edilenler arasında yer aldı. 
 

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