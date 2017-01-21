Kandıra Esnaf Kefalet Kooperatifi’nde kongre

S.S.Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı yarın saat 13.00’de Kandıra Prof.Turan Güneş Kültür Merkezi’nde yapılacak.

2017 bütçesinin karara bağlanması, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi, borçların yeniden yapılandırılması gibi konuların da yer aldığı 8 maddelik gündem, genel kurulda ele alınacak.

İZMİT KONGRESİ

Bu arada, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu da haftaya yapılacak. 29 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Antikkapı Restaurant’ta yapılacak. Faruk Demir’in başkanlığı yürüttüğü genel kurulda, seçimlere yine Demir’in önderliğindeki tek listeyle gidilmesi bekleniyor.