Kandıra gişelerinde intihara kalkıştılar

Olay, TEM otoyolu Kandıra gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmada işçi olarak çalışan Ergün, Mürsel, Cengiz ve Kadir Yurt çalıştıkları firmadan Temmuz ayından beri maaş alamadıklarını iddia ederek TEM otoyolunda bulunan yön tabelasının üzerine çıktı. Olayı gören yoldan geçen diğer vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Firmadan yaklaşık 30 bin TL alacakları olduğunu belirten işçiler firma yetkililerinin olay yerine çağrılmasını istedi. Olay yerine gelen firma yetkilisinin de çabaları işçileri çıktıkları yerden indirmeye yetmedi. Bu esnada ters şeritten seyir halinde olan tır şoförü eylemcilere bakmak isterken kaza yaparak yaralandı.

Tabela üzerindeki işçiler, kazayı gördükten sonra aşağı indi. Yere inen işçiler polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

İşçilerin eylemine bakarken kaza yaptılar