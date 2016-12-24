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Kandıra Hindisi ile belki de son yılbaşı

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Kandıra Hindisi ile belki de son yılbaşı
Birkaç yıl öncesine kadar ilimiz Kandıra ilçesi, Türkiye’nin en önemli hindi üretim merkeziydi. Devletin işlettiği Kandıra Hindicilik Üretim İstasyonu’nun kapatılmasından sonra, Kandıra ve köylerinde hindicilik de tükenmeye başladı.

BÜYÜK OTELLER KAPATTI

Kandıra Hindisi, çok özel bir iklimde, suni yem hiç kullanılmadan yetiştiriliyor. Erkek hindi 10-12, dişi hindi 7-8 kilo geliyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle yılbaşı geceleri için çok popüler olan ve tüketilen Kandıra Hindisi’ni bu yıl sadece  büyük kentlerdeki 5 yıldızlı otellerin satın aldığı öğrenildi.

TOPLAM 5 BİN ADET

Kandıra’da 30 yıldır hindi üreticiliği yapan Soner Turan, bu yıl yılbaşı öncesi bütün Kandıra’dan toplam 5 bin hindi satışı beklediklerini söyledi. Kandıra Hindisi bu yıl 100-150 TL’den satılıyor. Özellikle 2014 yılından sonra Kandıra’da hindi üreticisi sayısı hızla azalmaya başladı. Büyük olasılıkla birkaç yıl sonra Kandıra Hindisi’nin adı bile unutulacak.

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