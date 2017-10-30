Kandıra iki maç sonra kazandı

Yeşil-Beyazlı ekip, bu sezonun flaş takımları arasında yer alması beklenen, ancak bir türlü beklenen çıkışı gösteremeyen Dilovası Belediyespor’a konuk oldu. Kandıra Belediyespor, ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Sezer’in attığı golle çok önemli bir galibiyete imza attı, Play-Off yarışına da tutunmayı başardı.