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Kandıra iki maç sonra kazandı

Kandıra iki maç sonra kazandı

Lige çok iyi başlayan, ilk 4 haftayı zirvede tamamlayan Kandıra Belediyespor, daha sonra oynadığı Sultan Orhanspor ve Sırrıpaşa FK maçlarını kaybetti, yarışın biraz gerisinde kalmıştı.

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Yeşil-Beyazlı ekip, bu sezonun flaş takımları arasında yer alması beklenen, ancak bir türlü beklenen çıkışı gösteremeyen Dilovası Belediyespor’a konuk oldu. Kandıra Belediyespor, ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Sezer’in attığı golle çok önemli bir galibiyete imza attı, Play-Off yarışına da tutunmayı başardı.

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