Kandıra, İSKİ’ye kurban mı edilecek?

İlimizin en güzel, en özel, üstelik en çok ihmal edilen ilçesi hiç kuşkusuz ki, Kandıra’dır.

Kandıra büyük bir ilçedir. Kandıra’nın köyleri, ilçe merkezinden çok daha önemli ve üretkendir. Ama bütün bu köylerin ilçe merkezi ile de çok özel bağlantıları vardır.

TÜİK istatistiklerini incelerseniz, Kandıra’nın çok farklı bir özelliği ile daha karşılaşırsınız. İlimizin, nüfusu azalan tek ilçesi Kandıra’dır. Kandıra’nın köyleri boşalıyor. Kandıra’nın çalışkan, üretken insanları köylerini, ata topraklarını terk ediyor. Büyük bölümü İzmit’e akıyor. Kandıra’da nüfus azaldığı için köylerdeki okullar kapanıyor.

Çok söz verildi Kandıra’ya. “Turizm bölgesi yapacağız” dediler. Lafta kaldı. “Kandıra Gıda OSB’yi kuracağız. Kandıra köylerinde üretilen bütün tarım ürünleri, hayvani ürünler değerlendirilecek. Üstelik Kandıralı gençler iş bulacak” dediler. Bu da lafta kaldı.

Kandıralı’nın eli kolu bağlı. Her gün köylerle ilgili yeni kamulaştırma dedikoduları yayılıyor. Gidin bakın ilimizde emlak ticaretinin en yoğun olduğu, en çok emlakçının faaliyet gösterdiği, köy imamlarının bile emlakçı olduğu tek ilçe Kandıra’dır.

Kandıra bölgesi, son yıllarda İstanbul’un Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) ilgi alanı haline geldi. İstanbul’a su temini için yapılması kesinleşmiş iki büyük baraj projesi var. İlçenin Sakarya sınırına yakın bölgesiyle ilgili üçüncü bir baraj yapılacağı daha konuşuluyor. Bu üç baraj projesi, ilçedeki onlarca köyde, yüzlerce aile, binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Devlet, “Senin toprağını kamulaştıracağız. Paranı vereceğiz, buradan gideceksin” demiş köylüye. İşler yavaş gidiyor. İlçede binlerce insan kamulaştırma çemberi içinde.

Köylünün eline 50 bin TL, 100 bin TL para verecekler. Ne yapacak köylü bu parayla. Ekip biçtiği arazisi, atalarından kalan evi gidecek. Başka yere göç etmek zorunda kalacak. Kandıra insanı, Kandıra köylüleri böyle bir açmazla ve gelecek kaygısı ile karşı karşıya bulunuyor.

Yol geçecek diyorlar, geniş tarım arazilerini kamulaştırma alanı ilan ediyorlar. Melen’den İstanbul’a su götürecek borular döşeyeceğiz diyorlar, geniş alanları kamulaştıracaklarını söylüyorlar. İstanbul’a su için baraj yapılacak, köyler su altında kalacak, toprağınızı kamulaştıracağız diyorlar.

Elbet devlet sözünü tutacak. Bir gün kamulaştırmaları yapacak. Ama evinden barkından, toprağından olan Kandıra köylüsü ne yapacak? Nereye gidecek. Toprağı karşılığında kendisine verilen para bittiğinde ne yapacak? Nasıl geçinecek? Çocuklarını nerede okutacak?

Kandıra, büyük olduğu kadar güçlü bir ilçedir. Siyasetçileri, Kandıra çıkışlı bilim adamları, sanatçılar, iş adamları. Hepsi oturup, Kandıra’nın geleceğini, özellikle Kandıra köylerinin geleceğini masaya yatırmalıdırlar. Koskoca bir ilçeyi, Kandıra’nın onlarca köyünü İstanbul’un İSKİ’sine feda mı edeceğiz? Kandıra’da barajlar yapılacak, köyler boşaltılacaksa, buralardaki evlerini terk edecek insanlar için yeni siteler, yeni mahalleler hazırlamalıyız. Onların geleceğini planlamalıyız. Gariban Kandıra köylüsünün eline üç-beş kuruş para vereceksiniz, “Nereye gidersen git” diyeceksiniz. Bu çok kötü bir tablo. Gelecekte çok acılar, çok sıkıntılar yaratabilecek bir tablo. Bugünlerde bunları konuşmamız ve planlamamız gerekiyor.

Bu iki haftada da çok iş yapılabilirdi

İzmit, daha geniş manada Kocaeli sıkıntılı bir şehir. Bu kadar yoğun göç alan, bu kadar çok üreten, böylesine limanlarla çevrilmiş bir şehirde bütün sorunların ortadan kaldırılmasını, her şeyin mükemmel olmasını beklemek haksızlık olur.

Ancak bizim şehrimiz, özellikle İzmit yılın farklı dönemlerinde farklı özelliklere de sahip bir şehir. Eylül ayı ile birlikte çok kalabalık olur. Yazın, özellikle uzun tatil dönemlerinde tenhadır. Yılın bazı dönemleri, kentin nispeten rahatladığı, tenhalaştığı dönemlerde daha fazla iş yapmak, bazı konularda cesaretle deneme yanılma metotlarına yönelmek gerekir.

Şimdi sömestr tatilindeyiz. İlkokul, ortaokul, liselerin iki haftalık tatil döneminde, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte bu kentte 400 bin kişi ulaşımdan, trafikten büyük ölçüde çekildi. Üstelik yine bu dönemde KOÜ’de tatilde. Üniversitede de yaklaşık 70 bin kişi var.

Yani kabaca, bu şehirde her sabah karanlıkta yola çıkan, sonra akşam eve dönen neredeyse yarım milyon insan şu iki haftalık dönemde kenara çekilmiş durumda. Çıkın İzmit trafiğine bunun etkilerini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yüzlerce servis aracı trafikte değil. Okul önlerinde bir koşuşturma, bir park sorunu yok.

Yerel yönetimlerin böyle dönemler için hazırlıklı olması lazım. Şehrin kalabalık dönemlerinde iş yapmak, alt yapı kazısına girmek, bazı caddeleri trafiğe kapatmak büyük sıkıntılar yaratıyor. Zaten bizim şehrimizde her iş olması gerekenden yavaş ilerliyor. Böylesi tatillerin başladığı, şehrin hareketliliğinin biraz azaldığı, şehrin ateşinin düştüğü dönemlerde en azından basit işleri yapmak gerekir.

Tabii, bunu yapabilmek için de hazırlıklı olmak lazım. 20 Ocak Cuma günü tatil başladı. 6 Şubat’ta bitecek. Şehir merkezinde ana caddeleri birkaç saat trafiğe kapatarak çözülebilecek bütün sorunlar bu dönemde çözülebilirdi. Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi baştan başa asfaltlanabilirdi. Köy yollarında çok bozuk olanlar var. Bunlar, gerekirse birkaç gün daraltılarak, kapatılarak onarılabilirdi. Şehir içi trafik düzeninde bazı değişiklikler yapılabilirdi.

Ama bizim şehrimizde kimse bu işleri düşünmüyor. Belediyelerimiz şimdiden nisan ayındaki referandumun heyecanına kapıldılar. Umarım, hiç değilse önümüzdeki yaz sezonu için gerekli hazırlıklar yapılıyordur. Okullar yaz tatiline girdiğinde, Üniversite’de dönem tamamlandığında, kent insanlarının büyük bölümü tatile çıktığında hemen kolları sıvamak ve bu şehirde gerçekten yıllardır ihmal edilmiş pek çok sorunu çözmek için çalışmak lazım. Aksi halde, her geçen yıl bizim şehrimizde yaşamak daha zor, daha zahmetli hale gelecektir.

Bu iki haftalık tatil döneminde bu şehrin çocuklarını, gençlerini biraz da eğlendirmek lazım. Büyükşehir Belediyesi, birkaç büyük konser düzenleyebilir. Bu kent yıllar var büyük bir sanatçıyı, büyük bir konseri yaşamadı. Özledi insanlar. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi bilmiyor bu kentte son 10 yıldır yetişen gençler çocuklar. 5’inci sınıflara bisiklet verelim, 6’ncı sınıflara tablet verelim iyi de, biraz da onlara çocukluklarını, gençliklerini yaşatmak, onların eğlenme ihtiyacına yanıt vermek gerekmez mi?