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Kandıra karpuzu kapış kapış

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Kandıra karpuzu kapış kapış
Kandıra ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aromasıyla rağbet gören karpuzların hasadına başlandı. Bölgeye gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra karpuzu, kilogramı 1,5 liradan satılıyor.

Temmuz ayının sonlarına doğru hasadına başlanan ve kendine has tadıyla özellikle bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği Kandıra karpuzu, pazar ve marketlerde kilogramı 1,5 liradan satışa sunuluyor.

Karpuz üreticisi İsmail Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra karpuzunun lezzetini tamamen organik hayvan gübresi kullanılması, bölgenin doğası, arazi yapısı ve iklim şartlarından aldığını söyledi.

Kandıra'da kabak aşılı karpuz yetiştirilmediğini dile getiren Ceyhan, "En büyük sorunumuz tarlada verilen kayıplar. Çakallar yüzünden tarlalarımızdan çıkamıyoruz. Geceleri burada yatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceyhan, üretilen karpuzların büyük kısmının tatilciler tarafından tüketildiğini ancak kısıtlı da olsa il dışına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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