Kandıra, koltuğu bırakmıyor: 4-1

Haftaya lider giren Kandıra Belediyespor, sahasında Başiskele Belediyespor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibini 4-1 gibi farklı skorla yendi, bu haftayı da zirvede tamamladı. Sultan Orhan, deplasmanda Sırırpaşa’yı tek golle geçerken, Dilovası Belediyespor da uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Tavşancılspor’u aynı skorla yendi.

BAŞİSKELE 3’DE SIFIR ÇEKTİ

İki yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de sezona iyi başlamayan Başiskele Belediyespor, önceki akşamda deplasmanda lider Kandıra Belediyespor’a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçta Furkan Şanba ile eşitliği sağlayan kırmızı-Beyazlı ekip, devreyi 2-0 mağlup tamamladı. Kandıra Belediyespor, ikinci yarıda Sezer’in attığı iki golle karşılaşmayı 4-1 galip bitirdi. 3’üncü maçından da puan alamayan Başiskele Belediyespor, grupta son sırada yer alıyor. Kandıra Belediyespor ise bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı, liderliğini sürdürdü.

SULTAN ORHANSPOR VE DİLOVASI TEK GOLLE GALİP

Süper Lig B Grubu’nda önceki akşam oynanan maçlarda Gebze takımları galip geldi. Lige çok iyi başlayan iki takımın maçında Sırırpaşa ile Sultan Orhanspor, kozlarını Derince Stadı’nda paylaştı. 7 puanlı Sırrıpaşa ile bir maçı eksik 6 puanlı Sultan Orhanspor arasındaki maçın ilk yarısında gol olmadı. Sultan Orhanspor, maçın ikinci yarısında attığı golle 3 puanın sahibi oldu. İlk 3 maçından 2 puan alabilen Dilovası Belediyespor ise Sefa’nın 45’inci dakika atılması ile 10 kişi kaldığı maçta, Tavşancılspor’u 1-0 yendi, ligde ilk galibiyetini aldı.