Kandıra koltuğu kaybetti: 2-1

Haftaya 10 puanla lider giren Kandıra Belediyespor, bir maç eksik 9 puanlı Sultan Orhanspor’un konuğuydu. Metin Oktay Stadı’nda oynanan maçta Sultan Orhanspor, 1-0 geriye düştüğü maçı Hakan’ın attığı gollerle 2-1 yendi, grubun yeni lideri oldu. Kartepe ve Dilovası Belediyespor haftayı 3 puanla tamamladı. Tavşancıl-İlimtepe FK maçı ise 2-2 sona erdi.

YENİ LİDER SULTAN ORHAN

Süper Lig B Grubu’nda zirve yarışı yapan, ilk iki sırayı paylaşan Sultan Orhanspor ile Kandıra Belediyespor, liderlik maçında kozlarını Metin Oktay Stadı’nda paylaştı. Ligin ilk 4 haftasındaki sürpriz çıkışı ile liderlik koltuğuna oturan Kandıra Belediyespor, Sultan Orhan deplasmanında da 12’inci dakikada Bedirhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sultan Orhanspor, bu gole 26 ve 39’da Hakan ile cevap verdi, karşılaşmayı da 2-1 kazandı, bir maçı eksik olmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

KARTEPE BELEDİYESPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezona kötü başlayan, galibiyeti bulunmayan iki takımdan 1937 Sekaspor ile Kartepe Belediyespor, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında galip gelen Kartepe Belediyespor oldu. Rakibini 4-2 ile geçen Mavi-Yeşilli ekip, ligde ilk galibiyetini alırken, çok genç oyuncularla ligde tutunma mücadelesi yapan 1937 Sekaspor, 5’inci hafta da 3 puan hasretini dindiremedi.

