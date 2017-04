Kandıra köylerinde “Yüksek gerilim”

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 4 ilden geçecek ve toplam uzunluğu 180 kilometre olan yüksek gerilim hattı projesi için halkın katılım toplantısı yapıldı.

Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Güneş Ekşi, Delta Su Arıtma Firması adına Maden Mühendisi Ulaş Erdik, Çevre Mühendisi Bilal Taylan, TEİAŞ 5’inci Bölge adına; Çevre Mühendisi Ahmet Çelik, Harita Mühendisi Ramazan Karadayı, Elektrik ve Elektronik Mühendisi İbrahim Işık, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Delta Su Arıtma Firması adına Maden Mühendisi Ulaş Erdik tarafından sunum yapıldı.

KOCAELİ SINIRI 47,82 KM

Delta Su Arıtma Firması adına Maden Mühendisi Ulaş Erdik, “Proje kapsamında tesis edilecek EEİH 380 kV olup, Elektrik Enerjisi havai hat olarak planlanmıştır ve yaklaşık 180 km uzunluğundadır. EEİH Kocaeli İli sınırlarında kalan kısmı 47,82 km dir. Tesis edilecek EEİH güzergahı için hat boyunca 2 adet nihai direk, 69 adet ise some direği dikilmesi planlanmaktadır. ÇED süreci kapsamında tevziat çalışmaları tamamlanamamıştır. Çalışmalar tamamlandığı takdirde direk tipleri ve sayılarının kesinleşecektir. Direklerin isabet ettiği alanlarda yoğun olmak üzere, güzergâhın sağından ve solundan 25 m olmak üzere toplam 50 m genişliğindeki koridorda inşaat çalışmaları sürdürülecektir. Proje kapsamında tesis edilecek hatta ait güzergah boyunca yaklaşık 50 m genişliğindeki koridor irtifak hakkı olarak kamulaştırılacaktır. EEİH için dikilecek direklerin kaplayacakları alanlar kesin olmamakla birlikte her bir taşıyıcı direk için ortalama 200 m2, her bir durdurucu direk için ise ortalama 300 m2 alanın kamulaştırılması söz konusudur. Belirtilen alanlar Kamulaştırma Kanunu gereği mülkiyet hakkı olarak kamulaştırılacak, kiralanacak veya tahsis amacı değişikliği yapılacaktır.

ÇEVRE OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK

ÇED çalışmalarında, hat güzergahının sağından ve solundan 2.5 km olmak üzere toplam 5 km genişliğinde bir koridor "ÇED inceleme alanı" olarak belirlenmiş ve bu alan içerisindeki hassas ortamlar taranmıştır. Bunun sebebi, proje ile ilgili kurum kuruluşlardan alınacak görüşler doğrultusunda yapılması muhtemel güzergah değişikliğinin bu koridor içerisinde kalmasını sağlamaktır. Her bir direk için açılacak çukurdan sökülecek malzeme yine aynı direk yakınındaki yerde depolanacaktır. Direk Dikimi tamamlandıktan sonra çukurlar hafriyat sonucu çıkarılan ve depolanan malzeme ile kapatılacak bu nedenle hafriyat atığı oluşmayacaktır. İnşaat aşamasında oluşması muhtemel tozun çevreye olumsuz etkisi olmayacaktır. İşletme Aşamasında toz oluşumu söz konusu değildir. Bu değerlerden görüleceği üzere Kocaeli İli sınırlarında güzergaha en yakın yerleşim merkezi olan 250 m mesafedeki Şerefsungur mahallesinde inşaat aşamasında oluşacak gürültünün olumsuz etkisi olmayacaktır. Elektrik ve manyetik alanın insan yaşamı üzerine olan olumsuz etkileri kanıtlanmamıştır. Bu etkiler faaliyet süresince yetkili kişilerce kontrol edilecek, gerek duyulması halinde etkileri azaltıcı tedbirler alınacaktır. Çevre ve insan açısından tüm tedbirler alınarak, mevcut ekolojik denge bozulmadan, tüm yasal izinler ile kurumların belirttiği tüm önlemler alınarak faaliyet yapılacak, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacaktır” dedi.

DENETİMLERİ ARTIRIN

Sunumun ardından soru cevap kısmına geçildi. Körfez Alihocalar Köyü Muhtarı Orhan Arslan, “Kamulaştırma neden daha düzenli olmuyor. Denetimlerinizi artırın” dedi. Kandıra Şeref Sungur Muhammet Emin Yiğit, “Tarım arazileri var. Direk dikmeye gidiyorum diyorlar ancak ekili yerler var. Zararımız ödenmedi. Bu çalışmada izin vermeyeceğiz. 4 dönüm tarlamdan geçtiler arazimi mahvettiler. Şirket bilsin. Bu yıl öyle bir şansları yok. Daha önceki hatta çok mağduriyetler oldu. Bu çalışmada direk yerleri tespit edilirken mahalle halkın rızasının alınmasını istiyoruz” dedi.

"Tutanak tutmuyorsa arsaya sokmayın"

TEİDAŞ adına konuşan Ramazan Karadayı, “Şirket verdiği zararın bedelini ödemek zorunda. Zararı belgeleyin. Biz hesabından öderiz. Tutanak tutmuyorsa arsaya sokmayın” dedi. Kandıra Üğümce Köyü sakini Ayhan Gök, “82 direk mağduruyum. Gece yarısı gelip ne bahçe, ne ağaç, ne meyve bırakıyorlar. Kesmek için gece geliyorlar. Şikayet ettiğinde kamu yararına deyip takipsizlik kararı veriyorlar” dedi. Erol Ölmez ise, “Hasat tespit komisyonu kurulsun. Devletle vatandaşı karşı karsıya getirmeyin” dedi.

PROJENİN GEÇECEĞİ MAHALLELER

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yaklaşık 180 kilometre uzunluğundan yeni bir enerji İletim hattı projesi hazırladı. “380 kV Akçakoca-Karasu-Çekmeköy Elektrik Enerjisi İletim Hattı” adı verilen proje Düzce-Sakarya-Kocaeli-İstanbul illerinden geçecek. Yüksek gerilim hattı Düzce’nin Akçakoca İlçesinde yer alan Deredibi köyü yakınlarından başlayarak sırasıyla, Sakarya İli Kocaali-Karasu-Ferizli-Kaynarca İlçeleri, Kocaeli İli Kandıra-İzmit-Derince-Gebze ve İstanbul İli Şile-Beykoz-Çekmeköy İlçesinde son bulacak. Hattın 47 kilometrelik bölümü ise Kocaeli içinden geçecek. Yüksek gerilim hattı Kocaeli’de Kandıra’nın Sarıgazi, Karlı, İncecik, Pelitpınarı, Seyitaliler, Sarıcaali, Sinanlıbilallı, Sarıahmetler, Elmacık, Topluca, Kocakaymaz, Goncaaydın (Saltıklar), Hüdaverdiler, Sepetçi, Üğümce, Karadivan, Şerefsungur, Deliveli, Çalyer, Akçağıl, Nasuhlar, Tatarahmet, Çakmaklar Mahalleleri, İzmit’in Bulduk Mahallesi, Derince’nin Terziler, Karagöllü Mahalleleri, Körfez’in Alihocalar Mahallesi, Gebze’nin Duraklı, Hatipler, Ahatlı ve Mudarlı Mahalleleri üzerinde geçecek. Proje için belirlene güzergâhın sağından ve solundan 2,5 km olmak üzere toplam 5 km genişliğinde bir koridor oluşturulacak. Mümkün olduğunca yerleşim alanlarının uzağından geçirilmesine özen gösterilen proje için oldukça yüksek ve hattın devamlılığı sağlayacak kapasitede direkler dikilecek. Bu direklerin isabet ettiği alanlar kamulaştırılacak, tel altları için ise irtifak hakkı tesis edilecek. Hazırlanacak kamulaştırma planı doğrultusunda, ilgili parseller tespit edilip TEİAŞ tarafından oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek fiyatlar üzerinden hak sahiplerine arazi bedelleri ödenecek. 90 milyon liraya mal olması beklen proje ile ilgili ÇED süreci başartıldı.

Ayşegül KALAYCI