Kandıra mı, İlimtepe FK mı?

Günün en önemli maçlarından biri geçen haftayı galibiyetle geçiren, Play-Off yarışında iddialı konuma gelen Kandıra Belediyespor ile İlimtepe FK arasında oynanacak. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Sultan Orhan-Değirmendere, Tavşancılspor-1937 Sekaspor, Başiskele Belediye-Suadiyespor ve Sırrıpaşa FK-Kartepe günün diğer maçları.

KANDIRA’DA ÖNEMLİ MAÇ

Bu sezon Süper Lig’de çok başarılı olan, Play-Off yarışında da çok iddialı takımları arasında gösterilen Kandıra Belediyespor ile İlimtepe FK, yarın Kandıra Stadı’nda 16.00’da başlayacak maçta kozlarını paylaşacak. 15 puanlı Kandıra Belediyespor ile bir maçı eksik 13 puanlı Kandıra Belediyespor arasında oynanacak maçı kazanacak takım, kendisine üst sıralar yer bulacak. Geçen hafta deplasmanda Dilovası Belediyespor’u yenen Kandıra, evinde oynayacağı bu maçı da kazanmak istiyor.

DEĞİRMENDERE, LİDERE KONUK OLUYOR

Geçen hafta sahasında Başiskele Belediyespor’u farklı skorla geçen, averajla Play-Off hattında yer alan Değirmenderespor, bu akşam çok zorlu bir maça çıkıyor. Yeşil-Siyahlı ekip, lider Sultan Orhanspor ile Gebze Metin Oktay Stadı’nda karşılaşacak. Bu sezon ligde yenilgisi bulunmayan, oynadığı 7 maçın 6’sını kazanıp, birinden beraberlikle ayrılan Sultan Orhanspor, Değirmenderespor karşısında da galip gelmeyi hedefliyor. Metin Oktay Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00.

BAŞİSKELE İÇİN SON ŞANS

Yıllar sonra çıktığı Süper Lig’de sezona kötü başlangıç yapan, henüz puanla tanışmayan Başiskele Belediyespor, ligin sonuna demir atmış durumda. Kırmızı-Beyazlı ekip, gelecek haftalarda umutlanmak adına bugün belki de son şansını kullanıyor, sahasında geçen yıl 1.Küme’de Play-Off’ta karşılaştığı Suadiyespor’u konuk ediyor. Son haftalarda çıkışta olan Suadiyespor da, rakibini yenip lider Sultan Orhan ile arasındaki puan farkını düşürmek istiyor. Maçın başlama saati 16.00.

SIRRIPAŞA FK-KARTEPE BELEDİYE

Süper Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşme hattının arasında kalan, kendilerine üst sıralarda yer bulmak isteyen Sırrıpaşa FK ile Kartepe Belediyespor, çok önemli bir maça çıkıyor. Geçen haftayı mağlubiyetle tamamlayan iki takımın mücadelesinde kazanan Play-Off yarışına ortak olacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşmanı başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Düşme hattında yer alan Tavşancıl ile 1937 Sekaspor da günü Tavşancıl Salih Gün Stadı’ndaki maçla geçirecekler.