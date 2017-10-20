Kandıra mı, Sırrıpaşa mı?

Geçen hafta liderliği kaybeden Kandıra Belediyespor, ligin yenisi Sırrıpaşa FK ile karşılaşacak. Kandıra Stadı’ndaki maçın başlaması saati 16.00. Lider sultan Orhanspor ise günü son haftaların istikrarlı takımı Dilovası Belediyespor deplasmanında geçirecek. Kartepe-Tavşancıl, Değirmendere-1937 Seka ve İlimtepe FK-Başiskele günün diğer maçları.

LİDER SULTAN ORHANSPOR DİLOVASI DEPLASMANINDA

Geçen hafta sahasında Kandıra Belediyespor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan, 4’de 4 yapan Sultan Orhanspor, yarın çok zorlu bir maça çıkıyor. Turuncu-Lacivertli ekip, lige kötü başlayan, son haftalar çıkışa geçen Ufuk Öğütveren’in çalıştırdığı Dilovası Belediyespor sınavına çıkacak. Dilovası Stadı’ndaki maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

KANDIRA’DA ÖNEMLİ SINAV

Bu sezona çok iyi başlayan, ilk 4 haftayı liderlik koltuğunda geçiren kandıra Belediyespor, geçen hafta deplasmanda Sultan Orhanspor’a 2-1 yenilip, koltuğu rakibine kaptırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, yarın sahasında konuk edeceği Sırrıpaşa FK karşısında kazanıp, yeniden yarışın içinde olmak istiyor. Geçen haftayı bay geçen ligin yeni takımı Sırırpaşa FK da, bu zorlu deplasmanda kazanıp, üst sıralar için iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

KARTEPE, İLİMTEPE FK VE DEĞİRMENDERE EVİNDE

Süper Lig B Grubu’nda 6’ıncı haftanın diğer karşılaşmalarının da çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Geçen hafta 1937 Sekaspor karşısında ilk galibiyetini alan Kartepe Belediyespor, Arslanbey Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçta Tavşancılspor’u konuk edecek. Geçen hafta olaylı maçta Suadiyespor’a 2-1 yenilen Değirmenderespor ise evinde 1937 Sekaspor ile oynuyor. İlimtepe FK da, Esentepe Stadı’nda 18.00’de Başiskele’yi konuk edecek.

