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Kandıra Müftülük murakıbı Eskişehir’e atandı

Kandıra Müftülük murakıbı Eskişehir’e atandı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi tarafından, Kandıra ilçe Müftülüğü’nde murakıp olarak görev yapan Kadir Çiftçi’nin Eskişehir'e tayini çıkması sebebiyle Kandıra Öğretmenevinde uğurlama yemeği düzenlendi.

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Programa Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin, Kandıra İlçe Müftülüğü Müdürü Rahmi Aktop, Derince Müftülüğü murakıbı Harun Ergül, Derince İlçe Müftülüğü şefi Yaşar Morgül, Kandıra Din Görevlileri Dernek Başkanı Yusuf Çakar, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kandıra ilçe temsilcileri Erol Ergül ve Güngör Özcan, Kandıra’da görev yapan Din Görevlileri katılım sağladı. Törende, Kandıra ilçe Müftülüğü’nde murakıp olarak görev yapan ve Eskişehir’e tayini çıkan Kadir Çiftçi’ye plaket verildi. Törene, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal’da katıldı.

Ayşegül KALAYCI

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