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Kandıra Muhtarı satılmış oldu

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Kandıra Muhtarı satılmış oldu
Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi 11. Olağan kongresinde Çerçilli muhtarı Mustafa Satılmış yeni başkan seçildi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulu bugün Kandıra Kaymakamlık Binasında yapıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı  Vedat Yoldaş üstlendi. 
üyeliklerini ise İzmit Belediye Meclis üyesi Mehmet Çetin ve Bozburun muhtarı Giray Buran üstlendi. 

İKİ ADAYLI KONGRE 
Mevcut başkan Mevlüt Akdeniz'in aday olmadığı kongrede Çerçili Mahalle muhtarı Mustafa Satılmış ve Lokmanlı Mahalle muhtarı Cavit Ölmez aday oldu. Kongreye Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve Belediye Başkanı Ünal Köken katıldı. 

2 OY GEÇERSİZ 
69 üyenin oy kullandığı kongrede 37 oy alan Çerçilli muhtarı Mustafa Satılmış yeni başkan seçildi. Cavit Öz 30 oyda kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı. Kongre sonunda Eski Başkan Mevlüt Akdeniz'e hizmetlerinden dolayı plaket sunuldu.

Çiğdem Armağan

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