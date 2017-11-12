Kandıra Sapağı'nda korkutan kaza! 1 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu İzmit Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul’dan Urfa’ya doğru yola çıkan Koçali K. idaresindeki 63 EV 245 plakalı araç, Kandıra Sapağı’na girmek için manevra yaptığı sırada T.G. idaresindeki 41 R 8880 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 41 R 8880 plakalı otomobil sürücüsü T.G.’nin alkollü olduğu belirlenirken, 63 EV 245 plakalı araç içerisinde bulunan yaralı, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.