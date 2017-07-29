Kandıra Sapağı’nda yeni bir akaryakıt istasyonu

İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No.10 adresinde bulunan 2500 metrekare alan üzerinde kurulan, daha önce Petrol Ofisi ismiyle hizmet veren akaryakıt istasyonu merkezi Karabük’te olan Alternatif Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından devralınarak, Opet akaryakıt istasyonu ismiyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Akaryakıt istasyonu önümüzdeki hafta perşembe veya cuma günü hizmete başlayacak.

45 YILLIK FİRMA

Aslen Gümüşhane Kelkitli olan, Karabük’te oturan Alternatif Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahibi Emrah Baylan, kendileri tarafından işletilecek olan akaryakıt istasyonu hakkında bilgiler verdi. Baylan, “45 yıllık bir firmayız. Karabük’te iki adet, İzmit’te 1 adet olmak üzere toplam 3 adet akaryakıt istasyonumuz oldu. Akaryakıtta hem toptan, hem de perakende olarak satış yapıyoruz.” dedi.

“OPET’İ TERCİH ETTİK”

Emrah Baylan, “Çeşitli endüstri kuruluşlarına akaryakıt veriyoruz. İzmit’te zaten Opet bayiliğimiz vardı. Buradaki akaryakıt istasyonumuzla da perakende satış yapacağız.” şeklinde konuştu. 30 yıldır İzmit’te ikamet eden Şirket Genel Müdürü Suat Bayramin ise, “Hedefimiz kaliteli hizmet ve akaryakıt sunmak. İzmit’te çeşitli inşaat vb. firmalara toptan akaryakıt ve demir satışı yapıyoruz. Müşteri memnuniyetinde yaklaşık 9 yıldır açık ara birinci olduğu için Opet’i tercih ettik. İstasyonumuzda otomobil yıkama alanı ve müşterilerin yararlanacağı markette olacak.’’ diye konuştu.

Fatih OSMA

