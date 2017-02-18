Kandıra SEDAŞ ve polis ekiplerinden huzur operasyonu

Kandıra ilçesinde polis "huzur" operasyonu düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akdurak Mahallesi Akçakayran ve Tekeli mevkilerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri de kaçak elektrik kullandığı belirlenen ev ve barakalara işlem yaptı.

Polis ekipleri operasyonda, haklarında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan H.O, Z.T, İ.A. ile C.O. ve Ö.Ü'yu gözaltına aldı. Zanlılar, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.