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Kandıra spor salonuna şehit binbaşının adı verildi

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Kandıra spor salonuna şehit binbaşının adı verildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’da inşa ettiği spor salonuna Şehit Binbaşı Yavuz Sonat'ın adı verildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra’ya modern bir spor salonu kazandırdı. Yapımı tamamlanan spor salonu törenle tanıtımı yapıldı. Basketbol, hentbol ve voleybol müsabakalarının yapılmasına imkan sunan bin seyirci kapasiteli spor salonuna Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ın adı verildi. Spor salonunu tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Aziz İnci, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Amatör Spor Klüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Şehit Binbaşı Yavuz Sonat’ eşi ve vatandaşlar katıldı.

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ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kandıramız'ın bütün altyapısını tamamladık. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerini yaptık. Artık Kandıra çok güzel yaşanılabilir bir şehir haline geldi. Bunu siz yaptınız sizin iradeniz, kararlılığınız bunu yapıyor. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Teröre destekleyenlere karşı bir bütün olmamız gerektiğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Terörü destekleyen haçlı zihniyeti inat milli birliğimiz, kardeşliğimiz, Türkiye’nin istikrarıyla, gençlerimizi iyi yetiştirerek, gelecekten endişe etmeyeceğiz. Şehitlerimiz bizim için en büyük gurur. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan uğrunda ölen varsa vatandır" diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA FAYDALANACAK

Salonda yönetim odası, protokol dinlenme salonu, sağlık odası, bayan ve bay soyunma odaları, doping kontrol odası ve hakem odası yer alıyor. Spor salonunda halka açık 4 tane de antrenman salonu bulunuyor. Birinci katta ise büro, kantin, reji odası ve antrenör odasından oluşuyor. Salonda yer alacak olan antrenman odalarında ayrobik,tekvando, güreş gibi spor dallarından vatandaşlar da faydalanabilecek.

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