Kandıra Tapu’da yeni müdür
Kandıra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü görevine atanan Nazım Eşenli, ilçeye gelerek görevine başladı.
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Kandıra Tapu ve Kadastro Müdürü Mehmet Ali Abaylı, FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra, müdürlük vekaleten yürütülüyordu. Balıkesir Karesi Tapu Müdürlüğü’nden Kandıra’ya atanan Eşenli, 30 yıllık devlet memuru. 1968 Balıkesir doğumlu olan Eşenli, evli ve iki çocuk babası.
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Etiketler : Kandıra Tapu, müdür, Nazım Eşenli
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