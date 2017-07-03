  • BIST 100.803
  • Altın 140,352
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0205
  • Kocaeli 28 °C

Kandıra'da baba oğlunu vurdu!

»
Kandıra'da baba oğlunu vurdu!
Kandıra'da, tartıştığı oğlunu silahla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balaban Mahallesi Kocaoğlu mevkisinde, baba Nurettin A. ve oğlu Remzi A. (42) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Nurettin A, oğlu Remzi A’ya silahla ateş etti.Ağır yaralanan Remzi A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Remzi A’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Baba Nurettin A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Bu haber toplam 638 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'te intihar girişimi02 Temmuz 2017 Pazar 14:32
  • Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk!02 Temmuz 2017 Pazar 14:07
  • Sahilde ortalık karıştı!02 Temmuz 2017 Pazar 13:24
  • Karamürsel'de otomobil cayır cayır yandı02 Temmuz 2017 Pazar 11:49
  • Otomobil TIR'a çarptı! 3 yaralı02 Temmuz 2017 Pazar 10:01
  • O kamyon şoförü hakkında karar01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:33
  • Anne ile bebeğinin ölümüne neden olan kamyon şoförü: Cam güneşliğini indirince...01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
  • El frenini çekmeyi unutunca...30 Haziran 2017 Cuma 21:26
  • İzmit'te okul bahçesinde mahsur kaldılar30 Haziran 2017 Cuma 20:09
  • Demir yüklü TIR virajı alamayınca...30 Haziran 2017 Cuma 19:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti