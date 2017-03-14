Kandıra'da ekipler el koydu! Tam 80 bin kilo

Kandıra'da balıkçı barınağında yapılan denetimde 3 TIR'a yüklenen 1600 çuval içerisinde 80 bin kilo kum midyesi ele geçirildi. Asgari avlanabilir boyun altında olduğu belirlenen kum midyeleri teknelerle yeniden denize bırakıldı.

Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı'nda denetimde bulundu. Balıkçı teknelerinde çuvallara doldurulan kum midyelerinin 3 TIR'a yüklendiği görüldü. İstanbul Şile sınırları içerisinde bulunan kum midyesi avlama sahalarından avlanarak Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndan karaya çıkarılan beyaz kum midyelerinin asgari avlanabilir boyun altında olduğu tespit edildi. 1600 çuval içerisindeki 80 bin kilo kum midyesine el konuldu. Kum midyeleri yöre balıkçılarının sahip olduğu tekneler aracılığıyla yeniden denize bırakıldı. Su Ürünleri Kanunu gereğince sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı.

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