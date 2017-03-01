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Kandıra’da istihdam seferberliği

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Kandıra’da istihdam seferberliği
Türkiye geneline başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Kandıra’da da çalışmalar başlatıldı. İlan edilen seferberlik kapsamında ülke genelinde  İşkur, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici süreli çalıştırılmak üzere 50 bin işçi alacak. 

Başvuru şartları şöyle:

Büyük istihdam fırsatlarından biri olarak değerlendirilen seferberlikte başvuru yapacak adaylardan; KPSS ya da başka herhangi bir şart istenmiyor. TYP kapsamında öncelik kadınlara, engellilere, 35 yaş üstündeki erkeklere ve eski hükümlülere öncelik verilmesi planlanıyor.

Bu çalışmalar genelinde Kandırada’da gerekli çalışmalar başlatıldı. Kandıra Belediyesi Beyaz Masa Biriminde gerçekleştirilen başvuru işlemleri için adaylardan öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmaları ve kimlik belgeleri ile birlikte başvurmaları isteniyor. 

Başvurular sonucu ilçemizde istihdam edilecek işçilerin Kandıra Belediyesi, Kandıra İlçe Müftülüğü, KBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü gibi kurumlarda istihdam edilmesi planlanıyor.

Türkiye genelinde sürdürülen seferberliğin, iş arayışı içinde olan vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, sürdürülen çalışmanın yakın tarihimizin en büyük istihdam atılımlarından biri olduğunu belirtti. "Kandıramızda da istihdama belirli ölçüde katkı sağlayacak bu çalışma ile iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince bu imkanı sunmak istiyoruz" diyen Başkan Köken, ilçedeki diğer kurumların yanı sıra Kandıra Belediyesinin de bu seferberlik kapsamında gücü ölçüsünde istihdama katkıda bulunacağını ifade etti. Köken, bu istihdam fırsatından faydalanacak tüm vatandaşlarımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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