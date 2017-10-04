Kandıra’da kongre 

ÖLMEZ TEK ADAY

AK Parti Genel Merkezinin aldığı karara göre, mevcut ilçe başkanı Yunus Özder göreve devam etmiyor. Bugünkü kongreye Erol Ölmez rakipsiz aday olarak girecek. Kandıra kongresinde 426 delegenin oy hakkı var. 15 kişilik ilçe yönetimi, 21 il kongresi delegesi seçilecek.

