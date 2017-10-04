Kandıra’da kongre
AK Parti’nin 6 ncı olağan Kandıra ilçe kongresi bugün yapılıyor. Kongre, Turan Güneş Kültür Merkezinde saat 13.00’de başlayacak.
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ÖLMEZ TEK ADAY
AK Parti Genel Merkezinin aldığı karara göre, mevcut ilçe başkanı Yunus Özder göreve devam etmiyor. Bugünkü kongreye Erol Ölmez rakipsiz aday olarak girecek. Kandıra kongresinde 426 delegenin oy hakkı var. 15 kişilik ilçe yönetimi, 21 il kongresi delegesi seçilecek.
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Etiketler : Kandıra, kongre, AK Parti, Yunus Özder, Erol Ölmez
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