  • BIST 87.646
  • Altın 145,249
  • Dolar 3,6084
  • Euro 3,8254
  • Kocaeli 12 °C

Kandıra'da korkutan kaza: Yaralılar var

»
Kandıra'da korkutan kaza: Yaralılar var
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydava gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli asansöründeki topu almak isterken...27 Şubat 2017 Pazartesi 17:34
  • İzmit'te silahlı kavga: 1 yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • İsim benzerliğinin kurbanı olmuş27 Şubat 2017 Pazartesi 17:05
  • Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu27 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
  • KOÜ'de karşıt görüşlü iki grubun kavgasında 47 gözaltı27 Şubat 2017 Pazartesi 15:21
  • TEM’de bir kilometre arayla iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:30
  • Halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu27 Şubat 2017 Pazartesi 11:43
  • 19 yaşındaki genç ölü bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 11:35
  • Kontağı çevirince alev alev yandı27 Şubat 2017 Pazartesi 09:52
  • Suriyeli kardeşlerin maçı kanlı bitti26 Şubat 2017 Pazar 23:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • “EVET” çıkarsa ne olur? “HAYIR” çıkarsa ne olur?
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti