Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
87.646
Altın
145,249
Dolar
3,6084
Euro
3,8254
Kocaeli
12 °C
Kandıra'da korkutan kaza: Yaralılar var
Bakan Işık: Askerin görevi yurdu savunmaktır, bunun dışında görevi yoktur
TSK'dan 'Karargah rahatsız' manşetine açıklama
Akçaray'ın ikinci aracı da raylarda
Kocaeli'de FETÖ operasyonu:11 gözaltı
Bankaya kızdı! POS cihazı fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir
Doğan'dan Ankara'da yoğun temaslar
P&G Türkiye'den 30. yıla özel dev yatırım
Bu köprü, çok işe yarayacak
İzmit Muhtarlar’da yeni başkan Aşkın
Kocaeli çevreye duyarlılığını bir kez daha gösterdi
Büyükşehir’den geleceğimizin teminatlarına sağlık eğitimleri
Üniversite gençlerine Büyükşehir güvencesi
Hoca Ahmed Yesevî’yi anılacak
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
YAŞAM
PERDE ARKASI
EĞİTİM
EKONOMİ
SAĞLIK
SERİ İLANLAR
GENEL
DİĞER »
BİLİM, TEKNOLOJİ
BÖLGE
SAĞLIK-SAĞLIK
Kandıra'da korkutan kaza: Yaralılar var
Ana Sayfa
»
Asayiş
28.02.2017 13:39
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydava gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kerim YAVUZ
Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Hayatında ilk defa net gören bebek
ARTIK ONLARA YER YOK!
Natürel mi riviera mı?
Dünyanın en ilginç 7 saç modeli
Diğer Haberler
Kandıra'da korkutan kaza: Yaralılar var
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydava gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'de FETÖ operasyonu:11 gözaltı
Kocaeli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 şüpheli öğretmen gözaltına alındı.
Bankaya kızdı! POS cihazı fırlattı
Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş, POS cihazı nedeni ile anlaşmazlık yaşadığı bankanın önüne gelerek bankaya POS cihazı fırlattı.
Kaçak kesim yerine baskın
İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün mahallelerdeki denetimleri devam ediyor.
Kocaeli’de 7 özel okul çalışanı FETÖ’den tutuklandı
Daha önce KHK ile kapatılan özel okullarda çalışan ve lisansları iptal edilen 9 öğretmenden 7'si tutuklandı
Bakanın konvoyu ilerlerken ateş açan zanlı hakkında karar
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın bulunduğu konvoy dün TEM yolunda ilerlerken, düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ile havaya ateş açan 19 yaşındaki Berat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Engelli asansöründeki topu almak isterken...
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:34
İzmit'te silahlı kavga: 1 yaralı
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
İsim benzerliğinin kurbanı olmuş
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:05
Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu
27 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
KOÜ'de karşıt görüşlü iki grubun kavgasında 47 gözaltı
27 Şubat 2017 Pazartesi 15:21
TEM’de bir kilometre arayla iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı
27 Şubat 2017 Pazartesi 13:30
Halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu
27 Şubat 2017 Pazartesi 11:43
19 yaşındaki genç ölü bulundu
27 Şubat 2017 Pazartesi 11:35
Kontağı çevirince alev alev yandı
27 Şubat 2017 Pazartesi 09:52
Suriyeli kardeşlerin maçı kanlı bitti
26 Şubat 2017 Pazar 23:17
ÖNE ÇIKANLAR
1/20
FOTO GALERİ
ARTIK ONLARA YER YOK!
Natürel mi riviera mı?
Dünyanın en ilginç 7 saç modeli
Hayatınızda en az bir kere karşılaşacağınız insan tipleri
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! O güne dikkat
Maltepe Üniversitesi açılışa hazır hale geldi
Bu köprü, çok işe yarayacak
Tahtalı Köyü yolu
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
YAZARLAR
İsmet ÇİĞİT
“EVET” çıkarsa ne olur? “HAYIR” çıkarsa ne olur?
M.Zeki CANŞİ
SİYASET DİLİ YUMUŞAMAYA OLAN İHTİYAÇ
Mustafa OKÇU
REFERANDUM VEYA HALK OYLAMASI
Hayrettin ALBAYRAK
Liderliğe henüz hazır değilmişiz
Dündar Emir ÇİĞİT
Telafisi olan kayıp
Ali GÜNDOĞDU
Babası orada çalıştı Kendisi orada çalıştı Şimdi orası müze oldu
İbrahim ELGİN
GELİN TÜRKİYE GEMİSİNİ KARAYA OTURTMAYIN
Yıldız ANDİÇ
Güneş biraz görününce insanın aklına tatil geliyor
İlksen ÇAĞLAYAN
Doğru ile Yanlış
Sevcan TAMER
İZMİT BİR TEBESSÜM HİKAYESİ.. VE BEYAZ YALI..
Erdoğan ÇALIN
GÜÇ BİZDE
Alaattin KÖKSAL
EVET- HAYIR ÇALIŞMASINI NASIL YAPMALIYIZ, NASIL OKUMALIYIZ?
Süleyman PEKİN
RUSYA’NIN ORTAASYA’YI SÖMÜRÜ POLİTİKASI – 3
Hayri KARA
BİR OLSUN BİZİM OLSUN
Turgay ENÇ
GÜZEL SONUÇ, KÖTÜ HAKEM
H.İbrahim KAHRAMAN
Gerçek bir ülkü adamı Nihat Gürer
Zümrüt SEVİNÇ
BU YAZININ BAŞLIĞI YOK...
Mehmet SÖNMEZOĞLU
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ SEVMEK VE O’NA İTAAT ETMEK
Şükrü HATUN
Çocuklarda Tiroid Hastalıkları: Erken Tanı Niçin Önemli?
Uğur ULUDAĞ
Bu kez favori kazandı
1
2
3
4
VİDEO GALERİ
Hayatında ilk defa net gören bebek
Yayında dolandırıcı gelin
100.000 dolar gören insanlardan ilginç tepkiler!
Ördeğine çocuk gibi bakan sevimli kız
1
2
3
4
5
6
7
8
KÜLTÜR SANAT
Cezaevinde "Son Kuşlar" tiyatro oyunu sahnelendi
Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü'nün (ortada) başrolünü oynadığı Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.
Gebze'de "Alem-i İslam'ın Umudu Türkiye" söyleşisi
Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğinde, Gazeteci Yazar Adem Özköse, "Alem-i İslam'ın Umudu Türkiye" isimli söyleşide deneyimlerini aktardı.
Yazar Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluştu
Ekranların sevilen yüzü Necmettin Nursaçan Hoca, “Peygamber Efendimiz'in İzinde Birlik ve Kardeşlik” konulu söyleşisiyle Darıcalılarla buluştu.
Yazar Adem Özkese, Gebzeliler ile bir araya geldi
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Adem Özköse “Alem-i İslam’ın Umudu Türkiye” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya geldi.
BİLİM, TEKNOLOJİ
Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm riskini azaltıyor
Günde 200 gram meyve sebze tüketimi, kalp ve damar hastalıkları riskini yüzde 13, kanser riskini yüzde 4 ve erken ölüm riskini yüzde 15 düşürüyor.
Google, 7 yeni gezegeni doodle yaptı
Google, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamasının ardından, bunu doodle yaptı.
Ürün takibinde 'mobil dönem' başlıyor
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibini sağlamak amacıyla dünyada ilk kez uygulanmaya başlanan Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) "mobil dönem" başlayacak.
Mobil ve elektronik imza sayısı 2,5 milyona yaklaştı
Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 2,5 milyona yaklaştı.
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.