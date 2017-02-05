Kandıra’da skoru penaltılar belirledi:1-1

Süper Lig A Grubu’nda haftaya ikinci sırada giren Sultan Orhanspor, az da olsa düşme korkusu yaşayan Kandıra Belediyespor’a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta, ikinci yarıda Gökhan ve Mücahit’in karşılıklı penaltı golleri ile karşılaşma 1-1 bitti.

ÖZCAN, “İKİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ”

Ligde oynadığı son 4 maçta üçüncü beraberliğini alan Sultan Orhanspor, önceki gün Kandıra deplasmanın da 1-0 öne geçtiği maçta, bitime 5 dakika kala yediği golle galibiyet kaçırdı. Sultan Orhanspor Teknik Sorumlusu Fikret Özcan, Mesut ve Gökhan ile attıkları nizamı golü hakemin ofsayt diye iptal ettiğini belirterek, “Galibiyet için geldiğimiz Kandıra’da iki önemli puan kaybettik. Hakem, Mesut ve Gökhan’ın attığı golleri geçerli saymadı. Kandıra’yı da tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler” dedi.