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Kandıra'da tarihi cami restore ediliyor

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Kandıra'da tarihi cami restore ediliyor
Kandıra'da, tarihi Ağaçağıl camisinin restorasyonu başladı. Caminin restorasyonunun gelecek yıl Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Kandıra genelinde tarihin canlandırılması, tarihi yapıların turizme kazandırılması adına çalışmalarını yürüten Kandıra Belediyesi yapımını üstlendiği Ağaçağıl Mahallesi'ndeki tarihi caminin restorasyon çalışmalarına başladı. Tek katlı olarak yapılacak olan camide yığma taş kullanılacak ve ahşap çatı ile şadırvan yapımı gerçekleştirilecek. Tescilli kültür ve tabiat varlığı olan caminin yaklaşık yedi yüz yıllık tarihi bir geçmişi bulunuyor. Kandıra Belediyesi yetkilileri tescillenen caminin aslına uygun bir şekilde yapılacağını ve çalışmaların sonunda özgün halin korunacağını ifade etti. Ağaçağıl tarihi cami projesinin Ocak 2018'de bitirilmesi planlanıyor.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, "Tarihi Ağaçağıl Cuma camimiz tarihin canlandırılması, geçmişte yaşanan Cuma namazlarını çevre mahallelerle bir arada kılma geleneğini yeniden canlandıracak. Sürdürdüğümüz proje ve çalışmalarımızda ilçemizin tarihi özelliklerini öne çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu sayede milli değerlerimize sahip çıkacağız. Büyüklerimizin bize miras bıraktığı tarihimize sıkı sıkı sarılacağız. Birlik beraberliğin sağlanmasını önemsiyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

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