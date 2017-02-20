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Kandıra’da yaz hazırlığı

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Kandıra’da yaz hazırlığı
Kandıra Kerpe’de kadınlar için oluşturulan ve geçen yıl kullanıma açılan Miço Plajı yenileniyor.

Miço Koyu’nda ağaçlandırma ve park mobilyaları uygulamalarını sürdürürken, çınar, dişbudak, ıhlamur, karayemiş, bambu, zakkum, ardıç ve pampas türünde ağaçlar dikildi.

EKSİKLER TAMAMLANIYOR

81 dönümlük alandaki çalışmaları inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Geçen yıldan gördüğümüz eksiklikleri tamamlayarak, Kerpe Miço Koyunu kadınımızın ve kızlarımızın hizmetine bu yaz da sunacağız” dedi.

ÇEVRESİNE YENİ AĞAÇLAR DİKİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Miço Koyu’nda ağaçlandırma ve park mobilyaları uygulamalarını sürdürürken, çınar, dişbudak, ıhlamur, karayemiş, bambu, zakkum, ardıç ve pampas gibi türlerin dikildiği bilgisini alan Karaosmanoğlu, “Kandıra sahillerimiz cennetten bir köşe, dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Sahillerimiz, insanlar tarafından bozulmuştu. Şimdi bu bozulanları iyileştiriyor, aslına uygun bir hale getirip insanımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

EKSİKLER TAMAMLANIYOR

Kadınlarımızın bisiklete binebileceği alanların yanı sıra pırıl pırıl denizin keyfini de çıkartabileceklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Dünyanın en güzel sahillerinin olduğu Kocaeli’de yaşamak, gerçekten büyük şans ve ayrılacaktır. Kadınımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Geçen yıldan gördüğümüz eksiklikleri tamamlayarak, Kerpe Miço Koyunu kadınımızın ve kızlarımızın hizmetine bu yazda sunacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

KÖKEN’DEN TEŞEKKÜR

81 dönümlük Miço Koyu’nun kadınların özel yaşam alanı haline getirilmesinin toplum nezdinde çok olumlu karşılandığını belirten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken de şunları söyledi:

“- Miço Kadınlar Plajımız gerçekten harika bir yer oldu. Binlerce fidanımız toprakla buluştu. İnşallah 2017 yaz döneminde kadınımızın keyif alabileceği, huzurlu bir şekilde dinlenebileceği bir alan hazırlıyoruz. Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na, Kandıra halkı adına bu ve diğer projeler için teşekkür ediyorum”

 

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