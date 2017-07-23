Kandıra’da yaz spor  okullarına ilgi çok fazla

Yaz döneminde ilçelerde açılan spor okullarına minik sporcuların ilgisi çok fazla oluyor.

Kandıra’da da yaz döneminde birçok branşta spor okulları açılıyor. Bu yıl da ücretsiz olarak açılan okullarda minik sporcular deneyimli antrenörler tarafından çalıştırılıyor.

5 BRANŞTA YAZ OKULLARI

Kandıra Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü kendi tesislerinde bu yaz dönemi 5 branşta açtığı spor okullarına minik sporcular çok büyük ilgi gösteriyor. Yazın tatillerini geçirmek için Kandıra’ya gelenlerde çocuklarını yaz spor okullarına gönderiyor. Bu yıl Kandıra Gençlik hizmetleri İlçe Müdürlüğü futbol, karate-do, basketbol, voleybol, jimnastik branşlarında yaz okulu açtı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da, ailelerin çocuklarını yaz okullarına göndermelerini istedi.