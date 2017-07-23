Kandıra’da yaz spor  okullarına ilgi çok fazla

Kandıra’da da yaz döneminde birçok branşta spor okulları açılıyor. Bu yıl da ücretsiz olarak açılan okullarda minik sporcular deneyimli antrenörler tarafından çalıştırılıyor.
5 BRANŞTA YAZ OKULLARI
Kandıra Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü kendi tesislerinde bu yaz dönemi 5 branşta açtığı spor okullarına minik sporcular çok büyük ilgi gösteriyor. Yazın tatillerini geçirmek için Kandıra’ya gelenlerde çocuklarını yaz spor okullarına gönderiyor. Bu yıl Kandıra Gençlik hizmetleri İlçe Müdürlüğü futbol, karate-do, basketbol, voleybol, jimnastik branşlarında yaz okulu açtı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da, ailelerin çocuklarını yaz okullarına göndermelerini istedi.
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