Kandıralı Klas Hamal ödülleri topladı

MPR Ajans Başkanı Meral Saçkan ve projenin çıkış noktasındaki hamal Mehmet Ateş, büyük ödülü "İyilik çoğalsın" diyerek aldı.

PR sektöründe 22 yılı geride bırakan MPR, Türkiye'nin en etkili ve yaratıcı pazarlama projelerinin ödüllendirildiği Felis'e damga vurdu. 2016'yı 'Yılın PR Ajansı' olarak bitiren MPR, bu yıl 12'nci kez düzenlenen Felis Ödülleri'nde, hamal Mehmet Ateş'in Darüşşafaka'ya yaptığı bağışı konu alan 'İyilik Paylaştıkça Çoğalır' projesiyle üç Felis, iki de büyük ödül kazandı.

Zamanın ruhunu okuyarak entegre iletişimi savunan ve bu yaklaşımıyla sektöründe fark yaratan MPR, toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan boşluğu 'iyilik' projesiyle yakaladı. Kandıra'da yaşayan ve hayatını hamallık yaparak kazanan Mehmet Ateş'in, Darüşşafaka'ya yaptığı bağıştan yola çıkarak oluşturulan proje, Türkiye'nin gündemine oturdu. Mehmet Ateş'in "İyilik böyle böyle çoğalsın istiyorum" diye anlattığı hikayenin iletişimini yapan MPR, 'İyilik Paylaştıkça Çoğalır' projesiyle kalplerden geçen çağrıyı da dile getirdi.

MPR'ın projesi, 2006'dan bu yana MediaCat tarafından düzenlenen Türkiye'nin en prestijli ödül programı olan Felis'te; 'Konu, Gündem ve Kriz Yönetimi', 'Medya İlişkileri Yönetimi', 'Sürdürülebilirlik/Sosyal Sorumluluk' kategorilerinde üç Felis ve iki büyük ödül aldı.

MPR, KPMG Türkiye'nin 'Bir Fırça Darbesiyle Değişir Gündem' projesiyle de 'PR Amaçlı Yayınlar' kategorisinde başarı ödülünü kazandı.

MPR ekibi ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen törende aldı. 'İyilik Paylaştıkça Çoğalır' projesinin kazandığı Felis Büyük Ödülü'nü, MPR Ajans Başkanı Meral Saçkan hamal Mehmet Ateş'le birlikte "İyiliğin çoğalmasını diliyoruz" diyerek aldı.