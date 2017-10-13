Kandıralı muhtarlar istişare toplantısında bir araya geldiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından istişare toplantıları Kandıra mahalle muhtarları ile devam ediyor. Kandıra Merkezde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, ilgili yöneticiler ve Karamürsel mahalle muhtarları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli rol oynayan muhtarlar ile yapılan istişare toplantılarının bu kez ki konuğu Kandıra Muhtarları oldu. Toplantıda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmetlerin aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda bir açıklamada bulunan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, "Büyükşehir Belediyemizin mahallelerdeki temsilcileri sizlersiniz. Biz çalışmalarımızı tabi ki her zaman eksiksiz gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Fakat sizler mahallelerin tamamına hâkimsiniz ve bizim görmediklerimizi bizlere aktarabilirsiniz " diyerek sözlerine başladı.

Muhtarlara desteklerin her zaman sürdüğünün altını çizerek konuşmasına devam eden Efil, " Muhtarlarımıza da elimizden geldiğince destek oluyoruz. En önemlisi muhtarlarımızın giderlerinin önemli bir kısmını kaplayan kırtasiye yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Her muhtarımıza kırtasiye malzemeleri ve ofis araç gereçleri desteği veriyoruz " diyerek sözlerini sürdürdü. Toplantı karşılıklı soru cevap ile devam etti.