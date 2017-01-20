  • BIST 83.067
  • Altın 146,251
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 3 °C

Kandıralılar çok eğlendiler

»
Kandıralılar çok eğlendiler
Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 24’ncü yılına girişi geçen gece Otel Asya’da mükemmel bir balo ile kutlandı. Kandıralı müzisyenlerin klarnetle çaldıkları hareketli parçalar, bütün misafirleri piste çıkarttı.

11 Ocak 1994 yılında İzmit’te kurulan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin kuruluşunun 24’ncü yıldönümü önceki akşam Otel Asya’da düzenlenen yemekli toplantı ile kutlandı.

Dernek Başkanı Prof.Dr.Mehmet Bayrak ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliği yaptığı  24’ncü yıl kutlama gecesine Kandıralı ünlü bestekar Amir Ateş, İzmit’in eski Belediye Başkanlarından Erol Köse, klarnet ustası Türkan Kandıralı ve saz arkadaşları ile geçmiş dönem dernek başkanları Turan Sarı, Günay Gülcü, Erdal Baykara, Dr.İsmail Çapcı, Recep Yıldız, Erdoğan Alkan, Harun Reşit Kocagöz, Erdoğan Görgün, eski belediye başkanları Abdullah Köktürk ve Ali Kahraman, STK’larının başkan ve yöneticileri, işadamları, akademisyenler eşleri ile birlikte katıldı.

Yaptıkları işlerde Kandıralıların iftihar kaynakları emekli banka müdürü Fethi Duru, işadamı Şahap Er, İlahiyatçı Ahmet Akıncı ve Avukat İlyas Taşçı’ya plaket verildi. Kutlama gecesinde, 24’ncü şeref yılı nedeniyle derneğin eski başkanları birlikte yaş günü pastasını kesti. Kandıralı ünlü klarnet ustası Türkan Kandıralı’nın performansı ile coşan Kandıralılar sanatçı Oktay Yıldırım’ın birbirinden güzel şarkılarına eşlik ettiler.

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir uyardı: Dolandırıcılara kanmayın20 Ocak 2017 Cuma 13:50
  • Kesmar Market’in Vilayet Şubesi açıldı20 Ocak 2017 Cuma 13:43
  • Köylü Pazarı’nda fiyatlar yükselişte20 Ocak 2017 Cuma 13:19
  • İzmit’te keçe kursuna 80 kişi katılıyor20 Ocak 2017 Cuma 12:54
  • Darıca’da ailelere veli toplantılı destek20 Ocak 2017 Cuma 12:32
  • Tanzanyalı öğrenciler Türkiye'ye minnettar20 Ocak 2017 Cuma 11:46
  • Kartepe’de kan bağışına tam destek20 Ocak 2017 Cuma 11:42
  • İsrail'den oğullarını istiyorlar20 Ocak 2017 Cuma 10:34
  • 33 yıl sonra ellerine kavuştu20 Ocak 2017 Cuma 10:20
  • Sömestr tatilinde Ata Demirer filmi20 Ocak 2017 Cuma 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti