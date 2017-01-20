Kandıralılar çok eğlendiler

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 24’ncü yılına girişi geçen gece Otel Asya’da mükemmel bir balo ile kutlandı. Kandıralı müzisyenlerin klarnetle çaldıkları hareketli parçalar, bütün misafirleri piste çıkarttı.

11 Ocak 1994 yılında İzmit’te kurulan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin kuruluşunun 24’ncü yıldönümü önceki akşam Otel Asya’da düzenlenen yemekli toplantı ile kutlandı.

Dernek Başkanı Prof.Dr.Mehmet Bayrak ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliği yaptığı 24’ncü yıl kutlama gecesine Kandıralı ünlü bestekar Amir Ateş, İzmit’in eski Belediye Başkanlarından Erol Köse, klarnet ustası Türkan Kandıralı ve saz arkadaşları ile geçmiş dönem dernek başkanları Turan Sarı, Günay Gülcü, Erdal Baykara, Dr.İsmail Çapcı, Recep Yıldız, Erdoğan Alkan, Harun Reşit Kocagöz, Erdoğan Görgün, eski belediye başkanları Abdullah Köktürk ve Ali Kahraman, STK’larının başkan ve yöneticileri, işadamları, akademisyenler eşleri ile birlikte katıldı.

Yaptıkları işlerde Kandıralıların iftihar kaynakları emekli banka müdürü Fethi Duru, işadamı Şahap Er, İlahiyatçı Ahmet Akıncı ve Avukat İlyas Taşçı’ya plaket verildi. Kutlama gecesinde, 24’ncü şeref yılı nedeniyle derneğin eski başkanları birlikte yaş günü pastasını kesti. Kandıralı ünlü klarnet ustası Türkan Kandıralı’nın performansı ile coşan Kandıralılar sanatçı Oktay Yıldırım’ın birbirinden güzel şarkılarına eşlik ettiler.