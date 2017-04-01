Kandıralılar Derneği'nden yaşayan çınarlara plaket

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde 80 yaşını geride bırakan Kandıra’nın yaşayan 11 çınarına dernek yönetimi tarafından plaket verildi.

Emex Otel’de Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşan Kandıralılar Dernek Başkanı Mehmet Bayrak, “Kocaeli Kandıralılar Derneği, kurulduğu günden bu yana Kandıra’nın değerlerini tanıtmak için pek çok etkinlik gerçekleştirdi. Eksik kalan bir nokta vardı, yaşlılarımızı bir araya getirememiştik. Kandıra, bir çok değerler yetiştirdi ve onları büyüttü. O değerler ülkemize çok büyük değerler kattı. Kandıralıları bir araya getirmekten mutluluk duyuyorum. Hepinizi daha uzun süre sağlıklı görmek dileğiyle” dedi. Kocaeli siyasetinin önemli ve en eski isimlerinden Erol Köse, “Ben buraya her geldiğimde hem mutlu oluyor hem de enerji depoluyorum. Geçmiş dönemde uzun süre siyaset ile uğraştım. Ama bana burada olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Şimdi bu güzel yürekli insanlar Kandıra’nın üzerinde emeği geçen ulu çınarlara plaket vererek onları mutlu ediyor. Bu güzel organizasyon için ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

PLAKET ALAN İSİMLER

Marangoz ustası Adem Öz, Bakan Kazım Dinç’in annesi Dilber Dinç, 101 yaşındaki Hüseyin Kayadelen, Terzi ustası Macit Ertürk, Suzidil Plak sahibi Mustafa Enül, Kamu görevlisi Necdet Birfidan, Kandıra Nüfus Müdürü Nihat Çelik, Kandıra Belediye Başkanvekili Sedat Polat, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Kürekçioğlu, Erol Köse’nin ablası Şermin Çeltekli ve Serbest muhasebeci Türkan Ersoy’a plaket takdim edildi.

Ayşegül KALAYCI