Kandıra’nın hünerli  kursiyerleri sergi açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) 2016-2017 Eğitim Öğretim dönemi kursiyerleri '' Gelenekseli Sergile '' temalı Karadeniz yöresine ait eserlerin sergilendiği Kandıra sergisini, düzenlenen törenle açtı.

Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, KO-MEK idarecileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Ümit Balkan Parkı’nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Törende kursiyerler adına konuşma yapan arıcılık branşında eğitim alan Hamide Köksal, KO-MEK ile hayatında değişenleri anlattı.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise konuşmasında, “Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde meslek sahibi sayısını artırmada büyük sosyal sorumluluk üstlenen, KO-MEK’te eğitim gören, emek veren kursiyerlerimizin çalışmalarını sunacağı sergiyi açacak olmamız bizleri çok mutlu etti” dedi.

Programda son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Kocaeli’nin tüm ilçeleri değişip gelişirken bundan Kandıra’nın da birçok yatırımla nasibini aldığını ifade etti.

