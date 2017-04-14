Kandıra’nın köylerine doğalgaz müjdesi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’nın Goncaaydın ve Kocakaymaz köylerinin yanı sıra Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci’ye de doğalgaz verileceği müjdesini verdi.

Şehirde ne varsa köyde o olacak anlayışıyla hizmet ettiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bunu başarma yolunda önemli mesafeler aldık. İşte bu hedefe uygun yatırımlarımızdan diğer bir tanesi de köylerimize ve turizm hareketliliğinin yaşandığı sahil noktalarına doğalgaz getirmekti. İnanıyorum ki doğalgazın geleceği köylerde yaşam çok daha güzel olacak” dedi.

“KANDIRANIN KÖYLERİNE DOĞALGAZ GONCAAYDIN’DAN BAŞLANACAK”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Özder ve İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Öztürk’ün eşlik ettiği köy ve yerleşim yerleri ziyaretlerinin ilki Goncaaydın köyüne gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, köylerde ki yaşamı daha fazla cazibe haline getirmek için çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Her fırsatta köylere giderek yapılan hizmetleri ve başlayacak projeleri aktaran Karaosmanoğlu, Goncaaydın köyünde vatandaşlara yaptığı konuşmasında, “Köylerimizin yollarını yaptık. Sosyal donatılarla birlikte alt ve üst yapıda birçok hizmeti gerçekleştirdik. Köylerimizde ve Kandıra’mızın sahillerinde ki hayat standardını yükseltecek çalışmalarımız devam edecek. İşte bunlardan bir tanesi ve en önemlisi doğalgaz yatırımımız olacak. Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyemiz ve İZGAZ olarak Goncaaydın köyüne doğalgaz getirmek için Haziran ayında çalışmaya başlayacağız. Kandıra ilçemizin köylerine doğalgaz vermenin başlangıcını Goncaaydın köyünden yapacağız” diye konuştu.

“DOĞALGAZ ANA HATLARINA YAKIN KÖYLERİMİZDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK”

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gelişimi hızlı bir şekilde olmaktadır diyen Karaosmanoğlu, “Vatandaşımıza hizmet etmek için her türlü fırsatları değerlendiriyoruz. Doğalgaz yatırımımızda ki çalışmamızı da kısa sürede bitirmek için çalışacağız. Her köyümüz muhakkak doğalgaz isteyecektir. Önümüzde ki yıllarda belli başlı köylerimize de doğalgaz vermek istiyoruz. Doğalgaz ana hatlarına yakın yerlerden çalışmalarımız başlayacak” diye konuştu. 16 Nisan’da ki halk oylaması için vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum diyen Karaosmanoğlu, “17 Nisan sabahı güçlü bir “Evet” ile Türkiye’nin önünde ki engeller ortadan kalkmış olacak. Köylerine daha çok hizmet eden ve alt yapısı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Yerel yönetimler olarak Cumhuriyet tarihinde en büyük kaynağı ve yetkiyi son 14 yılda aldık. Kandıra bölgemiz Kocaeli’nin tarım, turizm ve hayvancılık bölgesidir. Yaz aylarında insanımız bu bölgeye akmaktadır. İzmit-Kandıra yolumuzu duble hale getiriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“DOĞALGAZLA KANDIRA SAHİLLERİ KIŞ TURİZMİNEDE KAVUŞACAK”

Doğalgaz müjdesi vermek için gittiği Kerpe’de 2018’in kış aylarında belli noktalara doğalgaz verileceğini belirten Karaosmanoğlu, “Hedefimiz 2018’in sonunda tüm Kerpe’ye doğalgaz vermektir. Bu çalışmaları yaparken üst yapıyı da hızlı ve en zahmetsiz bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Yaz döneminde yerleşim alanı içerisinde çalışma yapmayacağız. Ekim, Kasım ve Aralık gibi Kerpe içlerinde çalışmaya başlayacağız. Dünyanın en güzel yerlerinden olan Kerpe başta olmak üzere, tüm sahillerimizi tertemiz bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. Doğalgazın gelmesiyle hizmetlerin taçlanacağı ifade eden vatandaşlar, yapılanlar için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Doğalgazın Kandıra’nın köylerine ve özellikle sahillere gelmesiyle kış döneminde de turizm faaliyetlerinin süreceği anlamına geleceği de özellikle vurgulayan Karaosmanoğlu’na, sahillerde doğalgaz sözünü yerine getirdiği için vatandaşlar duydukları memnuniyeti de özellikle ifade ettiler. Verdiğimiz her sözü yerine getirmek için çalışıyoruz diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bunun yanı sıra Kerpe’de yaz dönemlerinde seyyar sağlık ocağının hizmeti girmesi için gereken girişimleri de yapacağız” dedi.

“2018’İN KIŞ AYLARINDA KEFKEN’E DOĞALGAZ GELECEK”

Başkan Karaosmanoğlu’nun Kandıra temaslarında üçüncü durak Kefken olurken, İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken burada, “Bizler insanımız için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu’da, “Bölgemizde ki geçmiş dönemlerin en büyük sorunu su idi. Kandıra Namazgâh Barajımızı iki yılda tamamlayarak ve arıtma tesisimizi yaparak bu olumsuzluğu ortadan kaldırdık. İshale hatlarımızla su ve kanalizasyon altyapılarımızı gerçekleştirdik. Yollarımızı yaparak sahillerimize olan ilgimizi artırdık. Bununla beraber Duble yolumuz Kefken’e kadar gelecek. Karadeniz Otoyolu yapılıyor, Kandıra-İstanbul arası da yapılacak” açıklamasını yaptı. Doğal enerji kaynaklarının öneminden de bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Güneşten elde edilecek yeni elektrik alanlarını kentimizde oluşturacağız. Dört yıl önce dedik ki doğalgazımızı Kefken’e getireceğiz. Allah nasip ederse Haziran ayın da çalışamaya başlıyoruz. İnşallah 2018’nin kış aylarında Kefken’e doğalgaz vereceğiz” sözlerini sarf etti.

“İSTİKRAR OLMASAYDI DOĞALGAZ KEFKEN’E GELEMEZDİ”

Kefken’de ki temaslarında 16 Nisan tarihinin çok önemli olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Sorumluluk sahibi bir Cumhurbaşkanı olsun istiyoruz. Bakın biz Büyükşehir de nasıl koordineli icra ediyorsak, aynı yönetim sistemi ile çalışacak. Bir fark yok. İnşallah yeni sistemde ülkemizin önüne koalisyonlar çıkmayacak. Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren göreve başlayacak. Bizler geleceğe hızlı adımlarla koşmak istiyoruz. Kalkınmaya attığımız her adım bereketlendi. İşte istikrar olmasaydı, eski tas eski hamam olsaydı Kandıra’mıza, Kefken’e bu hizmetler gelmezdi” açıklamasını yaptı. Kumcağaz’a da doğalgazın gideceğini belirten Karaosmanoğlu, Karaağaç-Çamkonak-Ballar ve Akçabey’li vatandaşların doğalgaz talebine fizibilite çalışması yapılacak diye cevap veren Karaosmanoğlu, Cebeci’ye geçerek burada da vatandaşlarla buluştu.

“2018’DE CEBECİ’YE DOĞALGAZ VERMİŞ OLACAĞIZ”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Cebeci’deki vatandaşlarla olan birliktelikte, “Ortaya koyduğumuz her hizmet insanımız için. Ülkemizde ki birlik ve beraberliğimiz çok önemlidir” vurgusu yaptı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yaşında bize bu vatan topraklarını armağan dedelerimiz, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında şehit olan ecdadımızla birlikte 15 Temmuz’da FETÖ darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimiz, ülkemizin geldiği noktayı görselerdi gurur duyarlardı diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Onlar bu vatan için şehit oldular. Beyni ve vicdanı olamayanlar da bu ülkeye ihanet ettiler. Bizler insana hizmet etmek için varız. Tüm kurumlarımızla birlikte halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız. 2018 yılında Cebeci’ye de doğalgaz vermiş olacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu, köy ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen sorulara da içtenlikle cevap verdi.