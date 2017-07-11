Kandıra’ya dev yatırım

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ilçeye yapılan 103 trilyonluk yatırım ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken devam eden ve tamamlanan projeler ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Kerpe’de gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Köken, Kandıra Belediyesi’nin yaptığı trilyonluk yatırımlara rağmen Büyükşehir’den sonra borçsuz tek belediye olduğunu söyledi.

Köken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“Türkiye’de şehirde yaşayan toplumun katmanlarını oluşturan insanlarımızın evinden kalkıp direk denize ulaşabileceği böyle yerlere de ihtiyaç var. Bu insanları Ege’de nereye götürebilirsin. Akdeniz’de zaten oteller tüm sahilleri kaplamış. Adam gelmiş çökmüş oraya otel yapmış kapatmış. Yanındaki otel yapmış kapatmış. Vatandaşa rahat rahat çoluk çocukla denize kadar gidebileceği alanları bitirmişler. O yüzden böyle yerlere de ihtiyaç var. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘Vatandaş bizim denizimize kumdan rahat rahat girmeli diyor’ Kandıra’nın 50 km sahilimiz var. Belki sıkıntı çekiyoruz darma dağın ama evinden bu bahsettiğimiz toplum katmanında yer alan insanların çıkarak tatilini yapacağı denize gireceği bu alanların olması ayrıca bir güzellik. Bayram dönemlerinde 500 binin üzerinde insan vardı. Kocaeli’ de Büyükşehir Belediye Başkanlarını yaptıkları vizyon projeleri ile veya başarısız projelerle yazıyorlar. Bazen üzüldüğümüz haberler oluyor. Ama hiç takılmış değilim. Çünkü ben de bu toplumda yaşıyorum. Başkan olmadığımda vatandaşım. Bugünlük bu görevi yapıyorum.

BİZİ 11 İLÇEDEN FARKLI TUTMAK ZORUNDASINIZ

İlçede 50 bin nüfusumuz var. Kandıra’nın kendine has sorunları var. Bizi 11 ilçeden farklı tutmak zorundasınız. Bizi diğer ilçelerle yan yana koyarsanız gerçekleri bulamazsınız. Kandıra merkezi 15 bin nüfusu olan bir yer. 35 bini köylerde. Köydeki vatandaşla merkezdeki arasında dünya kadar fark var. Bir sınırım Ağva’da bir sınırım Kaynarca’da. Şimdi yaz geldi hareket başladı. Buradaki esnaflar bana 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaflar. Burası köyden mahalleye dönüştürülmüş yer. Kandıra Belediyesi’nin geliri 15 bin nüfustan bahsettiğim Kandıra’dan geçerli. Fabrika yok. 2-3 tane fabrika var. Böyle bir yerde vizyon proje uygulanması çok zor. İsmail Genç Kandıra’ya Pazar yeri yaptı. Millet para alamadı. Mustafa Ören zamanında haciz koydular. Parayı Büyükşehir ödedi. O gün 1milyon 300 bin TL’yi ben ödüyorum. Mustafa Ören bir tek merkeze Büyükşehir tarafından belediyenin yanında otoparkla beraber bina yaptılar. Sonra Cengiz Bey geldi. Partimizin insanı. O da bir şey yapamadı. Bizim dönemde projelerimizi görüyorsunuz. Biz Büyükşehir ile beraber ekip olma ruhu ile bunu yapabildik. TOKİ bizden önceki dönemlerde gelmiş bir şey yapamamış. Bizim dönemimizde yaptı.

AYAKLARIMIZI YERE SAĞLAM BASMAYI BİLİYORUZ

Kent Meydanı’ da aynı şekilde. 10 yıldır konuşuluyordu. Büyükşehir ve bizim gücümüz ortada. Ayaklarımızı yere sağlam basmayı biliyoruz. Büyüklerimizin gücüyle bunları yapabildik. Bundan sonra da böyle gidecek. Siyasette başarı bu değil mi? Türkiye’de de aynı şekilde. Kavga ve gürültüyle bir yere gidemedik ki. Bizden önce de çok hükümetler oldu. Yapsaydılar bu projeleri, becerseydiler. Türkiye’yi bir yere getirselerdi. Ellerini mi bağladılar. Büyükşehir dışında belediyenin borcunu gününde ödeyen tek benim. 15 milyon SSK vergi borcunu yapılandırdım. Geçen ay iller bankası kesintilere başladı. Kesintilerle bizim ödeyeceğimiz borçlar yakın. Belki bir sonraki dönemde devam edersek Kandıra borçsuz bir belediye olarak devam eder. Bu bölgenin en büyük sıkıntısı imardı. Sahillerde biz ruhsat veremiyorduk. Turizm Gelişim Alanı ilan etmişler. Yetkiyi tamamen Turizm Bakanlığı almıştı. Göreve geldik. Bu sıkıntıları gidermek için çalışmalara başladık. İbrahim başkanı, İl Başkanını, milletvekilleri ve bakanımızı yanımıza aldık. Olay çözüldü. Bölgede otel yapılırsa ruhsatı Turizm Bakanlığı’ndan alacak. İnşaat ve konut yapmak isteyenler bizden alacak. Ruhsatı eski haline döndürdük. Bağırganlı’ da 10 yıldır çivi çakılamıyordu. Şimdi 2-3 ay sonra çalışmalar başlayacak. Otel ile ilgili talep var. Ama herkes hazır yer istiyor. Bu bölgenin yerleri hepsi tapulu. Vatandaşa ait. Buraların biraz daha zamanı var. Başiskele ve Kartepe doluluk oranlarını arttırsın bizim de 5 yıl sonra o hareketlilik görülür.

GIDA OSB ALT YAPISI EYLÜL’DE BAŞLAR

Ağustos’un ilk haftası yağlı güreşlerimizi bu yıl Kandıra’da yapmak istiyoruz. Geçen yıl 15 Temmuz nedeniyle yapamadık. Bizim için önemsediğimiz Kandıra Belediyesi Hizmet Binası ve Kandıra Kaymakamlığı Hizmet Binası ve Kandıra Kent Meydanının 3-4 ay içinde ihalesi yapılırsa bu işi bitmiş olarak görüyoruz. Kandıra’da önemsediğimiz kadın ve gençler için olimpik ve yüzme havuzları. Kapalı Spor Salonu yapıldı. Müthiş bir yoğunluk var. Ne kadar yararlı olduğunu görebildik. Kandıra’mıza kalkındıracak en büyük proje Gıda Organize Sanayi Bölgesiydi. Mahkemedeki vesileler sebebiyle uzadı. Eylül ayında dava İdareler Kurulu’ndan davayı sonuçlandırabilirsek fabrikaların kurulmaması ile ilgili sıkıntılar ortadan kaldırılıyor. Eylül’den sonra alt yapılara başlayacağız. Artık fabrikalarınızı yapabilirsiniz diyeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Kandıranın gelişimi, göçün geri dönüşü için önemli. 2014 yılında göreve gelirsek 24 seçim vaadimiz vardı. 17-18 tanesini bir noktaya getirdik. 1-2 tanesini kaldırdık. Gereksiz olduğuna karar verdik. Kandıra gibi imkansızlıkların olduğu bir yerde bunları yapmak çok önemli. Ben mutluyum. En az 40-50 trilyonluk bir yatırımı gezdiniz. Hiç konuşmadığımız 330 mahallenin Büyükşehir’in asfalt ve beton yolların maliyetlerini söylemedik. Her yıl yaptırıyoruz. 2 yıl sonra Kandıra’nın köylerini gezdiğinizde beton ve asfaltsız köyle karşılaşmayacaksınız” dedi. Belediyenin gerçekleştirdiği projelerden bazıları şöyle:

NAMAZGAH KÜLTÜR MERKEZİ

İlçenin yeşil doğa yapısı korunarak hazırlanan projede peyzaj çalışmaları göze çarpıyor. Açık ve yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme konusunda özenli davranılıyor. Otomatik sulama sistemleriyle ağaç ve bitki ekimleri başladı. Manolya, sedir, servi, ıhlamur, mavi ladin ve oya ağaçları başta olmak üzere yaklaşık 1000 ağacın dikileceği alanda çevre düzenlemelerine büyük önem veriliyor. Bitkisel peyzajın korunması ve sağlıklı gelişiminin sağlanması için sürekli ve bilinçli bir bakımın sağlanacak. Projenin diğer ayağını oluşturan güreş alanı için tribün imalatları, gölet kısmına yönelik ise gezi kayıkları hazırlanıyor. Konferans salonu, sinema salonu, düğün salonu, kütüphane gibi birçok sosyal donatı alanını içinde barındıracağı belirtilen projede mescit inşaatı tamamlandı. Spor aletlerinin montajının son etabına geçildi. Yürüyüş yolları hazırlanıyor.

GENÇLİK MERKEZİ

Gençlik Merkezi Akdurak mahallesindeki inşaat çalışmaları; 1.250 m2’ lik alanda, 150 kişilik konferans salonu, bay-bayan mescit, çok amaçlı salon, bilgisayar odası, oyun salonu, kafeterya, derslikler ve idareci odaları yer alacak şekilde hazırlanıyor. Temel atma çalışmaları tamamlanan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden merkezin, 2017’de bitirilmesi hedefleniyor.

HİZMET BİNALARI VE KENT MEYDANI

Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinin eski yerinde yapılacak olan Kandıra Belediyesi Hizmet Binası ile Kandıra İlçe Kaymakamlık Binalarının yapımı için yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Eski hastane alanına inşa edilecek olan, Belediye Hizmet Binası, Kaymakamlık Hizmet Binası projemiz ile hem vatandaşlara sunulan kamusal hizmetin kalitesi artacak hem de ilçe merkezinde görsel açıdan daha düzenli bir hale gelecek. Yıkımına başlanan eski hastane binası proje ve ihale süreci bitene kadar otopark olarak kullanılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve İmar Daire Başkanlığından gelen ekipler ile Kandıra Belediyesi ekiplerimizin yaptığı incelemelerin ardından hızlanan çalışmaların sonunda ilçedeki trafik sorununun ortadan kalkmasını planlanıyor.

YELKENCİOĞLU KONAĞI RESTORASYONU

Yelkencioğlu ailesiyle Kandıra Belediyesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda bedelsiz olarak 100 yıllığına Kandıra Belediyesine tahsis edilen konakta restorasyon çalışmaları sona yaklaşıyor. Çarşı mahallesinde bulunan Kandıra’nın tarihine tanıklık etmiş Yelkencioğlu Konağı gezi evi ve müze olarak vatandaşa kazandırılacak. Bu proje ile ilçeye gelen misafirler ağırlanacak ve tarihi zenginliklerimizi sergilenecek. Projede şantiye çalışması tamamlandı, restorasyon çalışması en kısa sürede bitirilmek amacıyla hızla devam ediyor.

KANDIRA ŞEHİR GEÇİŞİ PROJESİ

Ulaşımda önemli bir proje olan Kandıra Işıklar Bölgesindeki Otoyol Bağlantı Yolu Ayrımı Kandıra Şehir Geçişi Projemiz bir diğer önemli projeler arasında yerini alıyor. Kandıra Işıklar Bölgesi geçmişten günümüze birçok kazaya sebebiyet veren bir noktaydı. Bu kapsamda 1800 metre uzunluğunda toprak duvar arme çalışması gerçekleştirildi. Bu yapılan toprak arme sayesinde geçiş rahat bir şekilde bağlanmış oldu. Ayrıca kaza noktasından geçiş tehlikesini kaldırmak için menfez de yapılması kararlaştırıldı. Sel baskınları için de projelendirilecek açık kanallarla yağmur suyunun iletilmesi sağlanacak.

TOKİ TOPLU KONUT PROJESİ

TOKİ projesi;10 dönüm ticaret alanı ve 39 dönüm park alanıyla öne çıkan bir proje. Kandıra’nın Orhan Mahallesi’nde eski hindi üretim tesisinin yerine kurulacak olan Kandıra Toplu Konut Projesinde oluşturulacak yerleşim planında konutlar bölgenin yöresel mimarisiyle yapılıyor. Tasarımın bölgeye has taş kaplama gibi yöresel mimari unsurlar örnek alınarak gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından Kandıra’ya yapılacak Emeklilik Konut Projesi’nde 272 adet, 2+1 özelliklerini taşıyan konutlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ayşegül KALAYCI