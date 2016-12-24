Kandıra’ya yeni yatırımlar

Kandıra’da ceviz fidanı dağıtım töreninde ilçe için yapılacak yeni yatımların müjdesi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında kent genelindeki çiftçilere sertifikalı meyve fidanları dağıtıyor. Kandıralı çiftçileri yüksek verimli meyve fidanlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, törenle 135 çiftçiye10 bin 500 adet aşılı ceviz fidanı verdi. Fidanlar çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak tedarik edildi. Törene katılan Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kandıra için yeni yatırım müjdeleri verdi.

KANDIRA KOCAELİ’NİN PARLAYAN YILDIZI

Kandıra Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Şefliği’nde düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Par Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Muhtarlıklar ve Sivil Tolum Kuruluşları Daire Başkanı Lütfü Efil, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Kentimizin gelişimi açısından Kandıra’nın özel bir yeri var. Kandıra Kocaeli’nin parlayan yıldızı. Kandıra gıda OSB ilçemizin geleceğini güzel etkileyecek bir proje. OSB’de tesisler ortaya çıkmaya başlayınca buradaki çiftçimizin ürünü değer kazanacak Kandıra bir bütün olarak kalkınacak” dedi.

20 TAVUK KÜMESİ MÜJDESİ

Başkan Vekili Özak, şunları kaydetti: “Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan Kandıra kıyılarını planlama yetkisini aldık. Bu hat üzerinde 35 km üzerinde imar planı çalışmalarına başladık. Bu plan çalışmaları tamamlandığında Kandıra güneye alternatif olacaktır. Kandıra doğal güzellikleriyle Türkiye’nin gözde yerlerinden olacaktır. Kandıramızın tarımsal alandaki kalkınması için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Bu anlamda sizlere bir müjde vermek istiyorum. Tavuk yumurtacılığının geliştirilmesi için geçtiğimiz günlerde Başkanımız % 50 hibe projesi kapsamında ilk etapta 20 tane kapalı tavuk kümesinin yapılması projesini onayladı. Bu sayı artarak sürecektir. Bizim özümüz köydür. Köylerimize bir çok yatırımlarımız oldu. Köylerimize minareler, fırınlar, grup köy yolları, 1000 km asfalt köy yolları, tarımın geliştirilmesi amacıyla 40 bin kilometre tarım köy yolu açtık. Dünyanın çevresi kadar yolu Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık.”

OSB YENİDEN YAPILANDIRLDI

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’de konuşmasında; “Kandıramız artık kabuğunu kırmıştır” dedi. Kandıramız tarım ve turizm kentidir. Tarım kenti olacaksak meyvelerimizi ağaçlarımızı bu konudaki uğraşlarımızı en iyi şekilde yapacağız. Gıda Organize Sanayi bölgesini sil baştan yeniden yapılandırıyoruz. Yeni yönetim oluşturuldu. Yönetimde biz de varız. Çok kısa zamanda alt yapıyı bitirerek fabrikaların üretime geçmesini sağlayacağız. Fabrikalar kurulduğunda bizim çiftçiler olarak fabrikaların ihtiyaç duyduğu ürünleri verebilmeliyiz. Hazır olmamız lazım. Bugünden sahada duruşumuzu göstermemiz gerekiyor” dedi.

35 BİN 250 ADET CEVİZ FİDANI DAĞITILACAK

Kocaeli’de tapusu ve güncel çiftçi belgesini beyan eden 320 çiftçilere toplam 35 bin 250 adet üç farklı çeşitte ceviz dağıtılacak. Geçmiş yıllarda meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 2014 yılında 110 çiftçiye % 50 hibeli 15 bin adet 16 çeşit ( ceviz, kiraz, elma, şeftali, üzüm, incir v.b ) meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. 2015 yılında ise 380 çiftçiye % 50 hibeli 40 bin ceviz fidanı dağıtılarak bin 720 dekar alanda fidan desteği sağlanmış oldu.

5 KAT VERİMLİ SAĞLIYOR

Chandler ceviz çeşidi yerli çeşitlere göre 5 kat daha verimli sağlıyor. İklim şartları, hastalık ve zararlılara dayanıklı olan bu tür, pazar talebine uygun kalitede meyve yapılarının bulunması sebebiyle tercih ediliyor. Chandler ceviz çeşidinde tozlayıcı şeçimi 15’e 1 olarak önerilmektedir.

