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Kanser Derneği’nde yeni başkan Asiye Aslan

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Kanser Derneği’nde yeni başkan Asiye Aslan
Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’nin bugün yapılan 3.Olağan Genel Kurulu’nda başkan değişti. Fethiye Oruç’un yeniden aday olmadığı genel kurulda başkanlığa Asiye Aslan seçildi.

Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan genel kurulda Divan Başkanlığı’nı Emin Dağdelen üstlendi. KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Zafer Utkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ufuk Atabay, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci ve dernek üyeleri kongreyi takip etti. Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Asiye Aslan (Başkan), Neriman Elibol, Uğur Mermerkaya, Tijen Utkan, Binnaz Sarper, Nergis Karabayır, Fethiye Pekel Oruç. (Denetleme Kurulu): Türkan Keskin, Nejat Gacar, Fatma Yasemin Yazır.

Asiye Aslan kanser hastalarına ve yakınlarına moral vermek için faaliyet göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Kanserle Mücadele Derneği’nin yeni başkanı Aslan, 1956 Kars doğumlu, evli ve 2 çocuk sahibi. Emekli öğretmen olan Aslan, daha önce Gülay Sökül döneminde yönetim kurulunda yer almıştı.

Ayşegül KALAYCI

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