Kanser ilacı uzaydan gelecek

Rus bilim adamları, kanserin her türü ve aşamalarına karşı buldukları ilacı uzayda test etti.

Rus bilim adamları, "kanser tedavilerinde devrime yol açabilecek bir ilaç" geliştirdiklerini duyurdu. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’nın (FMBA) geliştirdiği ve uzayın düşük yerçekimli ortamında deneyleri yapılan ilacın "Habis tümörleri tedavi edebildiği." ileri sürülüyor.

2015'TE UZAY İSTASYONUNA GÖNDERİLDİ

FMBA Müdür Yardımcısı Andrey Simbirtsev, ilacın ana aktif maddesini “Isı şoku proteini” olduğunu açıkladı. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve çoğaltılan bu protein daha sonra “ultra saf bir kristal” hale getirilmek üzere, Rusya’nın da ortağı olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2015’te gönderildi.

İLAÇ ELDE EDİLDİ

Dünya yörüngesinin mikro yerçekimi ortamında kristalleştirilen protein, tekrar yeryüzüne getirildi ve laboratuvar hayvanları üzerinde denendi. Aylar süren testlerin ardından Simbirtsev’in deyişiyle “Biyolojik aktiviteye sahip bir ilaç” elde edildi.

KLİNİK DENEYLERİN ARDINDAN PİYASAYA ÇIKACAK

Rus bilim adamı, geliştirilen kanser ilacının 3-4 yıllık klinik deneylerin ardından ticari olarak piyasaya çıkabileceğini belirtti.