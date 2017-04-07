‘Kanserde erken tanı, çok önemli’

Kanser Haftası ve kanser hastalığı konuşan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Uygun, bu haftada tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kanser hastalığına dikkat çekmek, etkinlikler ve programlarla halkı bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Her organın farklı bir türde kanser üretme potansiyeli olduğuna değinen Prof. Dr. Kazım Uygun, “Organlarımızı oluşturan hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması ile oluşan hastalıklara biz kanser hastalıkları diyoruz. Günlük hayatımızda hücrelerimizdeki fark etmediğimiz değişimler bu hastalığa yol açabiliyor” dedi.

Erken tanı ve tedavinin kanserin yayılmasını önlediğinin altını çizen Prof. Dr. Uygun, “Erken fark edildiği zaman kişi sınırlı bir ameliyatla, kemoterapiye ihtiyaç duymadan veya radyoterapi almadan da sağlığına kavuşabiliyorlar. Ama hastalık ilerlediği zaman kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleye rağmen sonuçlar çok daha kötü oluyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kazım Uygun, kanser hastalıklarının kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler olmak üzere 3 tedavi yöntemi olduğunu belirterek son yıllarda bu tedavi yöntemlerinin gelişme gösterdiğini kaydetti. Prof. Dr. Kazım Uygun, üniversitemizde kanser tedavisinin dünya standartlarına yakın şekilde yapıldığını ifade ederek, “Gerek hocalar anlamında, gerekse radyoterapik cihazlar anlamında Dünya ile aynı noktadayız diyebiliriz. Kemoterapi tedavisinde dünyada hangi ilaçlar varsa bunları biz de kullanabiliyoruz. Bu üç alanda da dünya standartlarında bir tedavi kalitesine, güvenilirliğine ve başarısına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.