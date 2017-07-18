Kanserde yeni tedavi: Car T hücre tedavisi

Bilim insanları kanserle mücadelede yeni bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. Adı; car-t hücre tedavisi. Bu yöntemle, genetiği değiştirilmiş bir hücre sayesinde vücudun bağışıklık sisteminin çalıştırılması amaçlanıyor.

Laboratuvar ortamında genetiği değiştirilen hücre vücuda veriliyor, bağışıklık sistemi hücrelerinin kansere karşı savaşmasını sağlıyor.

Kanserle mücadelede bu yeni yöntemin adı "car-t hücre tedavisi".

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yöntemin mantığını, “Artık hücrelerin içerisine bir grup virüsü bırakarak onun tamamen genetik yapısını değiştirebilmek ve kansere karşı kodlanmasını sağlayabilmek ve durdurulamaz bir şekilde kanserin yok edici etkisinden faydalanabilmek mümkün” sözleriyle özetliyor.

KANSERDE YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Car-t, genetiği değiştirilmiş bir bağışıklık sistemi hücresi. Özellikle akut lösemi, lenfoma ve miyelom tedavisinde etkili.

Yöntemle kanser hastalarının yaşam süresinin de uzamasının sağlandığını aktaran Prof. Ovalı, “Bir kanser hastasının özellikle akut lenfoblastik lösemi gibi önemli bir hastalıkta bütün tedavi seçeneklerini bitirdikten sonra ortalama sağ kalım süresi 3 ile 6 ay arasındadır. Ancak bu tedaviyle şu anki veriler %95 inin 3 yıl boyunca yaşayabildiğini gösteriyor” diyor.

Prof. Ovalı, car-t tedavisinin kemoterapi ile birlikte uygulandığında daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor:

CAR-T HÜCRE TEDAVİSİ HENÜZ TEST AŞAMASINDA

“Bu hücreler tek başına yani herhangi bir radyoterapi veya kemoterapi kullanmadan verdiğinizde hastaların sadece %30 unu kurtarabiliyor. Ama kemoterapi ve radyoterapiyle birleştirdiğinizde bu oran %95’lere çıkıyor.”

Car-t yönteminin Türkiye'de henüz test aşamasında olduğunu aktaran Ovalı, “Bizim hedefimiz yılbaşında ilk insan testlerine başlayabilmek ve mart ayında da ilk sonuçları bütün dünyaya açıklayabilmek” ifadesini kullanıyor.

Car-t hücre tedavisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ilk kez Türkiye'de uygulanacak.