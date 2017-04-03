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Kanserden korunmanın altın kuralları

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Kanserden korunmanın altın kuralları
Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, kanserde risk faktörlerinin başında sigara ve alkolün geldiğini belirterek, beslenmenin önemine dikkati çekti.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, yılda yaklaşık 14 milyon 100 bin kişide kanser vakasına rastlandığını ve yaklaşık 8 milyon 200 bin kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kandemir, kansere yol açan risk faktörlerinden uzak durmak gerektiğini söyledi. Risk faktörlerinin başında sigaranın geldiğini vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. İkinci bir faktör olarak alkolü sayabiliriz. Alkol de birçok kanser gelişiminde rol oynamaktadır. Radyasyon yine söz ettiğimiz gibi çok önemlidir. Güneş ışınları cilt kanserine yol açmakta, uzun süreli solaryum da kanser riskini artırmaktadır. Kanserlerin yaklaşık beşte biri enfeksiyonlara bağlı olarak gelişmektedir. Nedir bu enfeksiyonlar diye baktığımızda özellikle Hepatit B virüsü vardır. HBV virüsü nedeniyle hepatit gelişmekte daha sonra ise karaciğer kanseri meydana gelmektedir. Yine aynı şekilde Hepatit C'ye bağlı olarak da ilerleyen yıllarda bu hastalarda karaciğer kanseri gelişmektedir. Kadınlarda rahim ağzı kanserinin sebebi de HPV virüsüdür. Eğer biz bunlardan korunursak dolayısıyla kanserden de korunmuş olmaktayız."

"Beslenme çok önemlidir"

Emin Gökhan Kandemir, sağlıklı bir beslenme ve beraberinde egzersiz yapmanın, sağlıklı bir kiloda olmanın da kanserden korunma açısından önemli olduğunu aktardı.

Özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenmenin temel olarak dikkat edilecekler arasında yer aldığını dile getiren Kandemir, şu bilgileri verdi:

"Fazla miktarda et tüketimi ile işlenmiş gıdaların tüketimi de kanser açısından bir risk faktörü olmaktadır. Tabii ki burada güvenli gıdaların tüketimi çok önemlidir. Gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen birçok aşamada bir takım sorunlarla karşılaşmaktayız. Eğer güvenli gıda tüketimi yaptığımız taktirde ve yine bunları makul ölçüde tükettiğimiz takdirde kanserden önemli oranda, yüzde 30 ila 40 oranında korunabilmekteyiz."

Kandemir, erken teşhis sayesinde kanser tedavisinde başarı oranının arttığını söyledi.

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