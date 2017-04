Kansızlığın ilacı meyve suyu

Uzmanlar kansızlığa en iyi gelen ilacın meyve suyu olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, kansızlık ve kansızlığın sebep olduğu demir eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel gelişimi üzerinde geri dönülemez etkilere neden olduğunu söylüyor. C vitamini sayesinde kansızlığın etkilerinden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar, meyve suyu tüketmenin önemine vurgu yapıyor.

Vücudumuzdaki kanın azalmasıyla ortaya çıkan kansızlık ve beraberinde gelen demir eksikliği yaşam kalitemizi azaltıyor. Demir eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçek olup besinlerden alınan demirin emilimi için meyve suyu tüketilmesi gerekiyor.

Kansızlık nasıl oluşur

'Kansızlık, kandaki hemoglobin miktarının azalması olarak tanımlanır. Bu da demir eksikliğine neden olur” diyen Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç demir yetersizliğinin genellikle büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıktığını vurguladı ve şu açıklamalarda bulundu.

"Dünyada her 5 erkekten biri, her 3 kadından biri, her iki gebeden biri, her 5 çocuktan biri kansızlık problemi yaşar. Ancak pek çoğu bu durumlarını ne yazık ki bilmemektedir” diye konuşan İnanç, şunları söyledi: "Gelişmiş ülkelerde 0 - 5 yaş arası çocuklarda kansızlığa rastlanma sıklığı yüzde 4 ile 20 arasında iken az gelişmiş ülkelerde aynı yaş grubunda bu oran yüzde 80'lere kadar çıkıyor. Ülkemizde bu oran yüzde 50 gibi oldukça yüksek bir değerdedir.”

C vitamini demir emilimini artırıyor

Demirin hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunduğunu kaydeden Prof. İnanç, "Ancak besinlerdeki demirin tamamı vücutta emilemez. Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Örneğin yemekle alınan 500 miligram C vitamini demirin emilimini 6 kat artırır. Bu nedenle vitamin alımını artırmak için meyve suları iyi bir kaynaktır. Özellikle C vitamini içeren portakal suyu, ananas suyu, greyfurt suyu ve limonata gibi meyve sularının yüksek miktarda protein ve demir içeren bir öğünle birlikte tüketilmesi demir emilimini artırır. Kansızlıktan korunmak ve oluştuktan sonra kansızlığı daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilmek için her yaş grubunda vitamin kaynağı olan meyve suyu tüketimine özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Dikkat edilmesi gereken tek konu tüketilen meyve suyunun taze sıkılmış olmasıdır. Konsantre içeceklerden uzak durulmalıdır.