Kanuni MTAL, Türkiye finalinde

İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Beyza Uysan ve Luçin Demirer, danışman öğretmenleri Mehtap Altunanahtar ile bu yıl 48’incisi düzenlenen Tübitak lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasının Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

FİNAL, ANKARA’DA

Değerler Eğitimi dalında hazırladıkları proje ile İstanbul Asya bölgesinde ilimizi en iyi şekilde temsil eden ekip, bölge birincisi oldu. Kanuni MTAL ekibi, 8-12 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak Türkiye finallerine katılacak. Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibinin Değerler Eğitimi Projesi, okullarda eğitim araç ve gereçlerine zarar verilmemesi konusunda öğrencileri uyarıcı ve bilinçlendirici bir içerik taşıyor.